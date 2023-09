Siegesserie endet: Ingolstadt in Pardubice chancenlos

Nach dem Traumstart in der Champions Hockey League hat der deutsche Vizemeister ERC Ingolstadt die erste Niederlage kassiert. Beim tschechischen Vertreter HC Dynamo Pardubice unterlagen die Oberbayern mit 1:6.

Nach dem perfekten Auftakt in die Champions-Hockey-League-Saison 2023/24, der 2:1-Erfolg in Salzburg am Donnerstag bedeutete den dritten Sieg im dritten Spiel, war der ERC Ingolstadt in Tschechien gefordert. Beim böhmischen Vertreter HC Dynamo Pardubice erwartete die Oberbayern jedoch am Samstagnachmittag eine unüberwindbare Hürde, startete der tschechische Hauptrundenmeister zudem perfekt in die Partie.

Pardubice überrollt den ERC im ersten Drittel

Nach einer Umschaltaktion und einem Doppelpass mit Tomas Urban brachte Daniel Rakos die Gastgeber früh in Führung (3.), sechs Minuten später legte David Cienciala in Überzahl mit einem flachen Direktschuss durch die Beine von ERCI-Torhüter Devin Williams das 2:0 nach (9.).

In einer über weite Strecken zerfahrenen und hitzigen Partie (insgesamt vier Spieldauerdisziplinarstrafen, davon zwei gegen die Ingolstädter Travis St. Denis und Mathew Bodie) fehlte dem ERC auch in der Folge die offensive Durchschlagskraft - im Gegensatz zu den spielfreudigen Tschechen: Robert Ricka (14.) sowie Lukas Sedlak per Abstauber (17.) erhöhten bis zur Drittelpause auf 4:0.

Simpson mit dem Ehrentreffer

Auch im zweiten Durchgang nutzten die Hausherren die ihnen gebotenen Überzahlsituationen aus, Cienciala mit seinem zweiten Treffer (28.) sowie Tomas Urban etwas glücklich von der blauen Linie (33.) machten das halbe Dutzend voll.

Im Schlussdrittel kamen die Ingolstädter, die insgesamt 24 Strafminuten ansammelten, in eigener Überzahl immerhin zum Ehrentreffer. Diesen markierte Wayne Simpson nach einer schnellen Kombination über Maury Edwards und Casey Bailey (41.).

"Wir wussten, dass wir heute unsere beste Leistung auf das Eis bringen müssen. Alles andere reicht nicht. Wir müssen aus dem heutigen Spiel und den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen. Vor allem die mangelnde Disziplin und die fehlende Spannung in den Detail-Situationen war nicht gut", erklärte Ingolstadts Trainer Mark French.

Nach der deutlichen, ersten Niederlage in der CHL in dieser Saison beginnt für die Ingolstädter am kommenden Freitag (19.30 Uhr) die neue Spielzeit in der DEL. Zum Auftakt wartet auf die Oberbayern dort das Gastspiel bei den Eisbären Berlin.