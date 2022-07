Parameter erfüllt: Raeder komplettiert Duisburger Torwart-Trio

Der MSV Duisburg ist auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter fündig geworden: Lukas Raeder schließt sich dem Drittligisten an.

Der MSV Duisburg hat vor dem Drittliga-Start noch einen Neuzugang vorgestellt: Lukas Raeder, der zuletzt beim bulgarischen Verein Lokomotiv Plovdiv unter Vertrag stand, schließt sich für ein Jahr den Zebras an. Für den 28-Jährigen ist eine Rückkehr zu seinem Jugendklub - zwischen 2004 und 2007 hütete er das Duisburger-Tor. "Lukas Raeder erfüllt die Parameter, die uns wichtig waren: Er bringt die notwendige Drittliga-Erfahrung mit und wird Vincent Müller und Max Braune dabei helfen, sich weiterzuentwickeln", wird Trainer Torsten Ziegner in der Pressemitteilung zitiert.

Raeder ist als Nummer zwei hinter Müller eingeplant. Diese Rolle nimmt er aus der Sicht von Torwart-Trainer Sven Beuckert zwar "an, aber nicht hin".

Deutscher Meister und Pokalsieger

Für den Schlussmann sind die Meidericher bereits die siebte Station im Seniorenbereich. Unter anderem feierte er mit dem FC Bayern in der Spielzeit 2013/14 die deutsche Meisterschaft (zwei Einsätze) und den DFB-Pokal (ein Einsatz). Anschließend zog es ihn über Vitoria Setubal, Bradford City, Rot-Weiss Essen und VfB Lübeck 2021 nach Plovdiv.

Ich möchte die Mannschaft pushen. Lukas Raeder

Nach nur einem Jahr geht er also nun den Schritt zurück in die 3. Liga. "Ich freue mich nach den vielen Stationen 'auswärts' endlich wieder zuhause zu sein", so der gebürtige Essener Raeder, der auch gleich sein Ziel formuliert: "Ich möchte die Mannschaft pushen und dabei helfen, bessere Ergebnisse als in den vergangenen Jahren zu erzielen."