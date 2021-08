Paralympics sollen weitgehend ohne Zuschauer stattfinden

Bei den olympischen Sommerspielen in Tokio wurden Zuschauer weitgehend ausgeschlossen. Wegen der sich zuspitzenden Corona-Situation soll das auch bei den anstehenden Paralympics der Fall sein.

Nach Abschluss der Olympischen Spiele stehen ab dem 24. August die Paralympics an - ebenfalls in Tokio. Die Stadt kämpft derzeit allerdings wieder verstärkt mit der Corona-Pandemie, während Olympia hatte sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen mehr als verdoppelt. Das liegt vor allem an der Delta-Variante. Am Freitag meldete die japanische Hauptstadt den höchsten Stand seit Ausbruch der Pandemie - 5773 Fälle binnen 24 Stunden.

Daher sollen die Zuschauer bei den Paralympics weitgehend ausgeschlossen werden, was bereits bei den zu Ende gegangenen Sommerspielen der Fall war. Japanischen Medien zufolge wird die Entscheidung bei einem Treffen der Organisatoren mit dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) und der Regierung in Tokio erwartet.

Zuvor hatte IPC-Präsident Andrew Parsons bekräftigt, die Paralympics könnten wie Olympia sicher veranstaltet werden: "Die Spiele haben gezeigt, dass die Maßnahmen gegen Covid-19 funktionieren." Damit wolle er den Machern der bevorstehenden Veranstaltung Zuversicht geben, dennoch dürfe man nicht bequem werden. "Wir können die aktuellen Fallzahlen in Japan und Tokio nicht ignorieren", beteuerte Parsons. Jeder Beteiligte müsse Vorsicht walten lassen und sich strikt an das Corona-Regelwerk halten.