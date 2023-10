Parallelen zur Vorsaison: St. Pauli II steckt im Herbstblues

Die U 23 des FC St. Pauli wandelt auf den Spuren der Vergangenheit. Wie in der Vorsaison starteten die Kiezkicker hervorragend in die neue Regionalliga-Spielzeit, seit Herbstbeginn geraten die Hamburger Jungprofis nun wieder ins Stocken.

"Entwicklung" ist eines der wichtigsten Wörter, wenn Elard Ostermann die Spiele seiner St.Pauli-Jungs analysiert. Ob auch "Geduld" bei seinen Ansprachen dazu gehört, ist nicht überliefert. Tatsache ist, dass eine positive Entwicklung noch auf sich warten lässt: Nach dem tollen Start mit sieben Punkten aus drei Spielen und Platz eins gewann St.Paulis Nachwuchs von den vergangenen acht Partien sportlich nur eine. Hinzu kommt das umgewertete Spiel bei Phönix Lübeck (5:0 statt 1:2), sodass die Abstiegszone diesmal weit weg ist.

Auffällig ist, dass der Saisonverlauf vor Jahresfrist ähnlich war: Sieben Punkten aus den ersten vier Partien folgte aus zehn Partien nur ein Sieg. Das ist durchaus erklärbar: Gerade 19-Jährige brauchen ihre Zeit, um sich an den Herrenfußball zu gewöhnen. Im Sommer musste Ostermann sieben A-Jugendliche integrieren, wenn auch Bennet Winter schon länger bei der U 23 dabei gewesen war. Aus der profihaften Vorbereitung nehmen die Talente zwar einen körperlichen Vorsprung mit, doch dieser ist inzwischen längst aufgebraucht.

Eine Frage der Konstanz

"Die Aufgabe ist, Woche für Woche auch im Training den nächsten Schritt zu machen", wird Ostermann nicht müde zu erklären, "dann entwickelt man sich auch als Mannschaft weiter." Entscheidend wird in den nächsten Wochen sein, wie schnell eine gewisse Konstanz in die Leistungen zu bringen ist. Dass das Potential vorhanden ist, zeigte sich z.B. beim 5:0 in Flensburg oder beim 6:1 gegen Spelle-Venhaus - und selbst gegen ein Spitzenteam wie Norderstedt führte St. Pauli 2:0, verlor aber noch völlig unnötig 2:3. "Wir müssen schnell lernen, dass es nicht nur die Spielrichtung nach vorn gibt", kritisierte Ostermann seine Spieler, denen natürlich in der Mehrzahl die Erfahrung fehlt. Am besten schon beim direkten Konkurrenten in Drochtersen, sonst würde die Abstiegszone wieder näher kommen.

Was momentan auch fehlt, ist eine echte Perspektive Richtung Profi-Etage - die bei einer Nachwuchsmannschaft immer auch im Mittelpunkt stehen sollte. Dies ist dem Fluch der guten Tat geschuldet, denn von einem Zweitliga-Tabellenführer sind junge Viertliga-Mittelmaß-Kicker natürlich weit entfernt. Nur zwei Spieler schafften es bislang überhaupt in den Kader: Luca Günther, der einen Profivertrag besitzt, sechsmal und Tjark Scheller zweimal. Von einem Einsatz waren beide aber noch weit entfernt.

Immerhin durften sie im Testspiel beim 3:3 gegen Werder Bremen mitwirken, genauso wie die Entdeckung der ersten Saisonspiele: Max Marie (bislang fünf Tore). Profi-Coach Fabian Hürzeler war durchaus angetan: "Sie haben gezeigt, warum sie oben dabei waren und beloht wurden. Wenn sie gut trainieren, bekommen sie bei mir immer eine Chance." Bis dahin sind aber wohl noch viele Entwicklungsschritte notwendig.