Parallelen zur Hinrunde: Folgt auf St. Paulis Höhenflug erneut der tiefe Fall?

Mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen hat der FC St. Pauli II einen Traumstart in die zweite Saisonhälfte hingelegt. Die Erfolgsserie weckt Erinnerungen an die Hinserie. Auch damals nämlich starteten die Kiezkicker furios, legten dann aber eine Bruchlandung hin. Die Mannschaft von Elard Ostermann steht vor einem Reifeprozess.

Zahlen lügen nicht: Mit drei Siegen und 9:1-Toren führt der Nachwuchs des FC St. Pauli die Rückrundentabelle der Regionalliga Nord an. Die Kehrseite der Medaille liegt hierbei in der Vergangenheit. Der Traumstart in die zweite Saisonhälfte erinnert nämlich an den Saisonauftakt der jungen Kiezkicker. In der Hinrunde sammelte die Ostermann-Elf aus den ersten drei Partien beeindruckende sieben Zähler. Was darauf folgte war eine monatelange Negativserie. Nur ein Sieg aus den 13 darauffolgenden Partien (davon ausgenommen ist das 5:0 am grünen Tisch gegen Phönix Lübeck) ließ St. Pauli in der Tabelle immer weiter abrutschen. Am Ende der Hinrunde standen nur vier Siege zu Buche.

Der Auftakt ins neue Jahr hätte aus der Sicht Hamburger aber dennoch nicht besser laufen können. Innerhalb von vier Tagen konnte sich die Profi-Reserve mit dem 3:1 gegen den Eimsbütteler TV und dem 5:0 gegen Spelle-Venhaus aus der Abstiegszone lösen - es waren die ersten Heimsiege der Saison.

"Das waren zwei wichtige Siege für das Tabellenbild und das Selbstbewusstsein", kommentierte Trainer Elard Ostermann, der sonst weniger auf Zahlen als auf die Entwicklung seiner Spieler fokussiert ist, aber sagte: "Zur Entwicklung gehören ja auch Erfolge - aus Siegen kann man lernen!"

St. Pauli profitiert von der eigenen Infrastruktur

Zum Jahresauftakt waren vor allem auch die körperlichen Unterschiede eklatant. Während St. Pauli eine Vorbereitung unter Profibedingungen absolvieren konnte, stapften die Gegner hauptsächlich durch den Schnee. "Wir konnten nicht mehr mithalten", musste ETV-Co-Trainer Jonas Struckmann am Dienstag anerkennen, nachdem sein Team zur Halbzeit noch verdient geführt hatte. Und Spelle absolvierte das erste Pflichtspiel seit sieben Wochen, lag schon nach drei Minuten zurück und hatte St. Paulis Körperlichkeit und Spielwitz nichts entgegenzusetzen. Dennoch muss man diese Vorteile auch erstmal umsetzen, was bei St. Pauli wohl im Laufe der Hinserie nicht so eindeutig gelungen sei, und so zeigte sich Ostermann zufrieden: "Es waren zwei hart erkämpfte Siege. Wir haben die Aufgaben gut gelöst, haben die Ruhe bewahrt und waren gegen Spelle sehr effektiv in der Anfangsphase."

Ulbricht glänzt

Im Blickpunkt stand Kapitän Julian Ulbricht, der mit seinen drei Treffern die Führung in der internen Torschützenliste übernahm - und das, nachdem er am Dienstag noch völlig abgemeldet war. Ähnlich strahlte U-17-Weltmeister Eric da Silva Moreira, dem bei seinem zweiten Startelfeinsatz sein erster Regionalligatreffer gelang. Er gehört nun wie Muhammad Dahaba, Remo Merke oder Til Kauschke zu den Jugendspielern, die in der Rückrunde an den Herrenfußball herangeführt werden sollen. Das funktioniert bei einer entspannten Tabellensituation sicher leichter.

Was diese Siege gegen zwei Aufsteiger wirklich wert sind, und ob St. Pauli die Lehren aus der Vergangenheit gezogen hat, dürfte erst die Zukunft zeigen. Die blutjunge Mannschaft von Elard Ostermann steht vor einem Reifeprozess. Eine erneute Bruchlandung ist jedenfalls nicht geplant.

So bleiben nach der sportlich guten Woche als einziges Ärgernis die unverständlichen Spielansetzungen durch den NFV - jeweils parallel zu den Profi-Heimspielen. Dabei geht es gar nicht mal um fehlende Einnahmen oder die triste Atmosphäre in Norderstedt, sondern um die Tatsache, dass die Polizei keine Sicherheitsbedenken anmeldet und die St.-Pauli-Geschäftsstelle zwei Events mit diversen Ordnungsdiensten gleichzeitig organisieren muss. Immerhin findet das nächste Heimspiel gegen Phönix Lübeck am angestammten Sonntag statt - parallel zu den Profis...