Parallelen zu Pacho: Amenda wechselt im Sommer zur Eintracht

Längst war es ein offenes Geheimnis, nun haben auch die Klubs es bestätigt: Aurele Amenda trägt in der kommenden Saison das Trikot von Eintracht Frankfurt. Der 20-Jährige bringt Champions-League-Erfahrung aus der Schweiz mit.

Viermal lief Aurele Amenda in dieser Champions-League-Saison für die BSC Young Boys auf, in den Duellen gegen RB Leipzig verdiente er sich noch keine Lorbeeren (kicker-Noten 4 und 4,5). Doch angesichts von gerade einmal 20 Jahren wird dem Innenverteidiger eine verheißungsvolle Zukunft zugeschrieben - auch von den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt.

Die haben nun zugeschlagen und Amenda vom kommenden Sommer an für fünf Jahre an die Adlerträger gebunden. Das gab die Eintracht am Mittwoch bekannt. Die erhoffte Verpflichtung noch für die Rückrunde der laufenden Saison hatte sich zuvor zerschlagen, da die Schweizer auf die Schnelle keinen Nachfolger gefunden hatten.

"Aurele ist ein hochtalentierter Spieler, der schon in jungen Jahren internationale Erfahrung gesammelt hat", lässt sich Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zitieren. Er ist schnell und sehr kopfballstark, zudem verfügt er über einen guten Spielaufbau."

Die Kaderplaner der Frankfurter werden hoffen, dass der 1,94 Meter lange Rechtsfuß Amenda genauso einschlägt wie Linksfuß Willian Pacho. Beim Kolumbianer war es vor einem Jahr ähnlich abgelaufen: Im Winter sickerte durch, dass sich die SGE den damals 21-Jährigen aus einer benachbarten kleineren Liga (Belgien) für den Sommer gesichert hatte.

Ohne Eingewöhnungszeit avancierte Pacho dann zu einem höchst stabilen Anker in der Defensive - und weckt inzwischen Interesse von noch finanzkräftigeren Klubs.

Amenda, der bei den Young Boys fast immer in einer Viererkette aufläuft, wird voraussichtlich mit Tuta um einen Platz konkurrieren. Der Brasilianer hatte sich zu Beginn der Rückrunde zwei ganz schwache Auftritte in Darmstadt und Köln (je kicker-Note 5,5) geleistet.

Schon Anfang September 2023 hatte die Eintracht ihren ersten Sommertransfer für 2024 verkündet: Offensivspieler Krisztian Lisztes, Sohn des gleichnamigen früheren Bundesliga-Profis, kommt von Ferencvaros Budapest.