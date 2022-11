Parallel zum Chemnitzer FC: Brügmanns Lauf hält an

Der Chemnitzer FC macht in der Tabelle der Regionalliga Nordost im Moment jede Menge Boden gut. Das hat auch viel mit Angreifer Felix Brügmann zu tun.

In Torlaune: Chemnitz-Angreifer Felix Brügmann traf saisonübergreifend 15-mal in 26 Spielen. IMAGO/Picture Point

Gute Laune in Chemnitz: Das 4:2 am Freitagabend beim Spitzenreiter Berliner AK war der vierte Sieg in Folge. "Wir haben völlig verdient gewonnen", analysierte Kapitän Robert Zickert. Er lobte die Effizienz vor dem gegnerischen Tor, wusste aber auch: "Man braucht in solchen engen Duellen immer etwas Spielglück."

Das hatte der CFC. Zweimal trafen die Berliner das Aluminium des Gästetores, dazu fand der Kopfballtreffer von BAK-Stürmer Michael Seaton wegen einer denkbar knappen Abseitsstellung keine Anerkennung. Der Elfmeter, den Tim Campulka in der zweiten Halbzeit zum 3:2 verwandelte, war zudem sehr schmeichelhaft. Trainer Christian Tiffert sprach dennoch von einem verdienten Sieg. "Wenn man die zweite Hälfte sieht, da waren wir die absolut überlegene Mannschaft."

Den Weg weitergegangen

Zwei der vier CFC-Tore gingen auf das Konto von Felix Brügmann. Saisonübergreifend hat der Angreifer in 26 Spielen 15-mal getroffen. "Wir hatten vor einigen Wochen eine Talfahrt. Aber ich habe schon damals gesagt, dass so etwas im Fußball immer wieder passieren kann und wir unseren Weg trotzdem weitergehen müssen. Und das haben wir getan", sagt der 29-Jährige.

Geht der Blick in Chemnitz jetzt nach oben? Tiffert bleibt seiner Linie treu und gibt sich bescheiden: "Das 4:2 war ein Ausrufezeichen - mehr nicht."