"Ich habe gesagt, seid geduldig": Brasilien schlägt Paraguay klar - Doppelpack Vinicius Jr.

Die brasilianische Nationalmannschaft hat bei der Copa America den ersten Sieg gelandet - Paraguay war in Las Vegas chancenlos. Makellos bleibt die Weste der Kolumbianer.

Dem enttäuschenden 0:0 zum Auftakt gegen Costa Rica hat Brasilien eine Machtdemonstration folgen lassen. Der Rekord-Weltmeister bezwang im zweiten Gruppenspiel vor 46.939 Zuschauern in Las Vegas Paraguay deutlich mit 4:1 (3:0) - und das trotz eines Elfmeter-Fehlschusses in der ersten Hälfte.

Lucas Paqueta brachte einen Handelfmeter in der 31. Minute nicht im Gehäuse unter, sein Linksschuss nach verzögertem Anlauf klatschte hoch gegen den rechten Pfosten und ins Toraus.

Vinicius Jr. machte es vier Minuten später nach einer schönen Kombination durch die Mitte deutlich besser und überwand den gegnerischen Keeper Rodrigo Morinigo per Flachschuss (35.). Noch vor der Pause legte sich Paraguay dank kapitaler Abwehrfehler noch zwei weitere Tore ins eigene Netz. Zunächst durfte Girona-Offensivmann Savio nach einer missglückten Aktion des Kontrahenten abstauben (43.), ehe erneut Real-Stürmer Vinicius Jr. in der Nachspielzeit einen Befreiungsschlag seines Gegenspielers Omar Alderete ins Netz blockte (45.+5).

Ex-Herthaner Alderete trifft

Die Verhältnisse schienen geklärt, doch Paraguay steckte nicht auf und kam im zweiten Abschnitt durch einen platzierten Fernschuss des Ex-Herthaners Alderete zum 1:3 (48.). Den alten Abstand stellte schließlich Lucas Paqueta mit seinem zweiten Handelfmeter an diesem Abend wieder her (65.) - bejubelt unter anderem vom brasilianischen Stürmerstar Neymar, der nach wie vor verletzt auf der Tribüne zusah.

Am Ende stand somit ein Befreiungsschlag des Mitfavoriten im brüten heißen Las Vegas. "Heute habe ich eine Partie auf dem Niveau des Spielers hingelegt, der ich bin", sagte der überragende Vinicius Jr. nach dem Spiel glücklich. Trainer Dorival Junior fügte hinzu: "Ich habe gesagt, seid geduldig. Denn diese Mannschaft ist auf dem richtigen Weg." Der Gegner ist es nicht. Paraguay, das in der Schlussphase noch eine Rote Karte für Andres Cubas kassierte (81., Tätlichkeit an Douglas Luiz), ist nach der Niederlage ausgeschieden.

Cafeteros bauen Serie aus

Mit vier Punkten steht Brasilien in der Tabelle hinter Kolumbien (6). Die Kolumbianer haben dank des 3:0 (1:0) über Costa Rica das Weiterkommen ins Viertelfinale schon vor dem Duell mit Brasilien am Mittwoch (3 Uhr MESZ) sicher.

Tor für Kolumbien: Jhon Cordoba jagt den Ball gegen Costa Rica in die Maschen. IMAGO/Icon Sportswire

In Phoenix brachte Costa Ricas Schlussmann Patrick Sequeira mit einem Foul am ehemaligen Bundesligaprofi Jhon Cordoba Kolumbien praktisch auf die Siegerstraße. Den fälligen Elfmeter verwandelte Luis Diaz vom FC Liverpool (31.). Davinson Sanchez (59.) und Cordoba (62.) machten den zehnten Sieg der Cafeteros in Folge, derzeit die beste Serie im Weltfußball, perfekt.

Argentiniens Trainer Scaloni überzieht und fehlt gesperrt

Der ebenfalls schon für das Viertelfinale qualifizierte Weltmeister Argentinien wird in seinem letzten Gruppenspiel gegen Peru in der Nacht zum Sonntag auf Lionel Messi verzichten. Der 37 Jahre alte Superstar hatte sich beim 1:0 gegen Chile am rechten Oberschenkel verletzt. Assistenztrainer Walter Samuel kündigte an, man werde die Blessur beobachten und von Tag zu Tag entscheiden.

Samuel muss seinen Chef Lionel vertreten, der wegen einer kuriosen Sperre nicht dabei wird. Weil der 46-Jährige bei seinen Kabinenansprachen in den ersten beiden Partien gleich zweimal die erlaubten 15 Minuten überzogen hatte, sperrte ihn Südamerikas Verband CONMEBOL für das Gruppenfinale am Samstag gegen Peru. Chiles Coach Ricardo Gareca bekam vom Verband die gleiche Strafe aufgebrummt.

aho