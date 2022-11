"Paradebeispiel": HSV bindet Leistungsträger Reis

Ludovit Reis bleibt bei den Rothosen. Wie der HSV am Sonntag mitteilte, verlängerte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig bis 2026.

Blick nach vorn: Ludovit Reis bindet sich bis 2026 an den HSV. IMAGO/Jan Huebner

Sportvorstand Jonas Boldt lobte den ehemaligen Osnabrücker, der vom FC Barcelona zum HSV gekommen war, im Zuge der Unterschrift in höchsten Tönen. Ludovit Reis sei "ein Paradebeispiel für den von uns eingeschlagenen Weg, entwicklungsfähige Spieler für uns zu gewinnen und sie in unserem System besser zu machen".

HSV bringt Reis auf und neben dem Platz weiter

Ähnlich positiv äußerte sich auch der U-21-Nationalspieler der Elftal über seinen aktuellen Arbeitgeber, bei dem er sich "heimisch" fühle: "Die vergangenen anderthalb Jahre haben mich als Sportler und Mensch bereits enorm weitergebracht."

Nun soll die gemeinsame Zusammenarbeit beide Seiten noch ein ganzes Stück weiterbringen: "Ich will auch in Zukunft das Beste aus mir herausholen und dem Team, dem Klub sowie seinen einzigartigen Fans beim Erreichen der gemeinsamen Ziele helfen", so Reis abschließend.