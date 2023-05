Paqaradas Anspruch und der Druck auf den HSV

Den Versuchen, sich zu einer Kampfansage locken zu lassen, widerstand Fabian Hürzeler auch nach dem 3:0 beim Spitzenreiter Darmstadt. Dass Platz 3 vor dem Saisonfinale im Visier ist, aber verhehlen St. Paulis Trainer und seine Spieler nicht.

Am Samstagabend steht das Verfolger-Duell gegen Fortuna Düsseldorf an und bietet eine verlockende Konstellation. Da der aktuell Dritte HSV erst am Sonntag in Regensburg an der Reihe ist, würde der Sieger des Topspiels zumindest kurzfristig mächtig Druck aufbauen. Und genau das, erklärt der 30-jährige Coach Fabian Hürzeler, ist das Ziel: "Wenn wir gewinnen, wären wir für eine Nacht erstmal einen Punkt dran. Und dann könnten wir am Sonntag entspannt Fernsehen gucken."

Noch spricht Hürzeler im Konjunktiv, aber zumindest redet er inzwischen über die sich noch bietenden Möglichkeiten, nachdem seine Spieler das denkwürdige Derby samt bitterer 3:4-Niederlage beeindruckend abgeschüttelt haben. "Wir haben auch danach gesagt, wir geben nicht auf", verrät Marcel Hartel, "es macht richtig Spaß, dass wir jetzt wieder dran sind." Auch Leart Paqarada wagt sich aus der Deckung: "Unser Anspruch ist es, jetzt dranzubleiben."

Noch, betont Hürzeler, seien die Chancen auf die Relegation aber in erster Linie theoretischer Natur. "Vier Punkte bei nur noch drei ausstehenden Spielen, das ist immer noch viel." Aber: "Wir versuchen natürlich alles Mögliche."

Beste Rückrunde der Vereinshistorie

Mit nun 36 Punkten hat St. Pauli unter seiner Regie bereits jetzt die beste Rückrunde der Vereinshistorie gespielt. Das bislang beste Ergebnis war in der Spielzeit 2016/17 mit 34 Zählern unter Ewald Lienen eingefahren worden - jetzt soll die Möglichkeit ausgeschöpft werden, so richtig Geschichte zu schreiben.

Bislang führte die Aufholjagd von Platz 15 im Winter auf Rang 4 - und vor allem Stabilität ist der Schlüssel. Während der ersten zehn Siege unter dem neuen Coach hatte der Stadtteilklub lediglich drei Gegentreffer zugelassen, dann waren es sechs in zwei Partien. Gegen Bielefeld (2:1) fand Hürzelers Mannschaft zumindest über 70 Minuten zur absoluten Stabilität zurück, in Darmstadt nun fast über die gesamte Spielzeit, obwohl der Trainer einräumt: "In der ersten Halbzeit mussten wir uns wehren und viel aushalten." In der zweiten Hälfte spielten sie wie ein Aufstiegsanwärter beim designierten Aufsteiger - und haben nun wieder die Möglichkeit, die Lilien mit ins Oberhaus zu begleiten.

