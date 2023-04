Paqarada: "HSV-Niederlage hat mich nicht überrascht"

Den Jubel verkniff sich Marcel Hartel nach seinem Führungstor beim 2:1 gegen Arminia Bielefeld aus Respekt vor dem Ex-Klub. Dennoch verdeutlicht St. Paulis Mittelfeldmotor, wie wichtig der Erfolg vom Samstag war. Vor allem für die Psyche.

Zwei Niederlagen hatten die Hamburger nach zuvor zehn Siegen in Folge kassiert, insbesondere das 3:4 im Stadtderby gegen den HSV hatte Spuren hinterlassen. "Für den Kopf war es sehr, sehr gut, dass wir die Derby-Niederlage jetzt abgeschüttelt haben", erklärt der frühere Armine.

Und Leart Paqarada, mit einem Traumpass Wegbereiter für Hartels Tor, räumt ein, dass die mentale Verarbeitung der jüngsten Enttäuschung schwieriger war als es Fußballprofis gemeinhin zugeben. "Es war nicht schwer sich zu motivieren und ich hatte auch keine Befürchtungen, dass uns das nicht gelingt. Es ging eher darum, mit der Niederlage umzugehen. Denn die saß richtig tief. Da wieder rauszukommen, war nicht so leicht."

Im Endspurt flattern immer bei einigen die Nerven. Leart Paqarada

St. Pauli schaffte es mit spielerischer Leichtigkeit und hat nun selbst wieder Perspektiven. Ursprünglich hatte Fabian Hürzeler gefordert, dass die verbleibenden Spiele vor allem genutzt werden sollen, damit mit einem guten Saisonkehraus auch eine gute Basis für die neue Spielzeit gelegt wird. Jetzt hat der elfte Dreier in diesem Kalenderjahr und die gleichzeitige 2:3-Niederlage des Nachbarn und Dritten HSV in Magdeburg wieder etwas Hoffnung auf Platz 3 geweckt, und Paqarada sagt: "Im Endspurt flattern immer bei einigen die Nerven, mich hat es nicht überrascht, dass der HSV dort verloren hat."

Rechenschieber bringt nichts

Den Rechenschieber will der 28-Jährige angesichts von sechs Punkten Rückstand nicht direkt wieder rausholen. "Es bringt nichts, wenn wir nun sagen, jetzt sind wir wieder da, nachdem wir letzte Woche weg waren. Wir müssen unseren Job machen." Und das nach Möglichkeit noch vier Mal so wie gegen Bielefeld. "Wir wollen die maximale Ausbeute", sagt Hartel, "also zwölf Punkte. Wir fahren jetzt auch am kommenden Samstag nach Darmstadt, um dort zu gewinnen."

Paqarada weiß aber auch, dass dazu noch ein paar Prozentpunkte mehr nötig sein könnten als gegen die Arminia: "Das Gegentor fiel aus dem Nichts und war schlecht verteidigt. Aber danach waren wir verunsichert und sind nicht mehr zu unserem Spiel gekommen. Wir haben uns gut gewehrt, aber das darf uns dennoch nicht passieren."