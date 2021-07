Paqarada: "Den treffe ich einmal von tausendmal so"

Die Serie ist gerissen, St. Pauli gewinnt nach langer Zeit wieder gegen Holstein Kiel. Einer der Faktoren: Leart Paqarada und sein Schuss aus knapp 25 Metern.

Es läuft die 10. Spielminute im Nordduell zwischen St. Pauli und Holstein Kiel. Kiez-Kicker Finn Ole Becker schiebt den Ball in der eigenen Hälfte zu Teamkollege Leart Paqarada. Der Linksverteidiger beginnt zu dribbeln, läuft völlig unbedrängt in die Hälfte von Holstein Kiel. Etwa 25 Meter vor dem Tor hebt er im linken Halbfeld den Kopf, schaut und zieht ab - der Ball rauscht am machtlosen Kiel-Schlussmann Ioannis Gelios vorbei und zappelt im rechten oberen Eck. 1:0. Das Millerntor bebt.

"Ich hatte so das Gefühl: Hauptsache der Ball ist weg. Und dann schau ich hoch und sehe das Ding in den Giebel fliegen. War verrückt", erklärte der Torschütze nach dem Spiel bei "Sky". "Den treffe ich einmal von tausendmal vielleicht so."

Stark aufspielende Kiez-Kicker

Der Sonntagsschuss des stark aufspielenden 26-Jährigen trug maßgeblich zum 3:0-Sieg der Hausherren bei. Mit einer effizienten Vorstellung sicherten sich die Hamburger gleich zum Auftakt die drei Punkte - und das verdient. Mit hoher Intensität, Spielfreude und einer souveränen Abwehrleistung war St. Pauli am Sonntagnachmittag den Gästen aus Kiel in fast allen Belangen überlegen. Und vor allem in Sachen Effizienz glänzten die Kiez-Kicker: Drei Torschüsse, drei Tore. Paqaradas Treffer hatte laut "bundesliga.de" gar eine Torwahrscheinlichkeit von lediglich drei Prozent.

Der Torschütze zeigte sich zufrieden mit der Leistung seines Teams: "Wir haben schon viel umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben durch die ganze Vorbereitung hinweg. Wir haben, finde ich, super dominant gespielt und gegen einen Riesengegner kaum was zugelassen."

Da kann man als Trainer dann schlecht auch nach dem Spiel immer noch das Haar in der Suppe suchen. St.-Pauli-Trainer Timo Schultz

Diese Ansicht teilte auch sein Trainer Timo Schultz. "Drei Tore, drei Punkte. Also hätte mir das vor dem Spiel jemand erzählt, dann hätte ich das unterschrieben", sagte der 43-Jährige gegenüber dem "NDR". "Da kann man als Trainer dann schlecht auch nach dem Spiel immer noch das Haar in der Suppe suchen."

Die Serie reißt - St. Pauli als Aufstiegskandidat?

Für den Coach war es im dritten Anlauf der erste Sieg gegen Holstein Kiel (zuvor ein Unentschieden, eine Niederlage). Für die Kiez-Kicker war es der erste Erfolg gegen die KSV seit fast zwei Jahren - zuletzt ging der FC St. Pauli im direkten Duell im August 2019 als Sieger vom Platz.

Vom Status als Geheimfavorit auf den Aufstieg in dieser Saison möchte Paqarada indes nichts hören. "Ich habe das noch nicht so mitbekommen, aber damit beschäftigen wir uns nicht", stellte der Verteidiger, der im Sommer 2020 aus Sandhausen kam, klar. "Wir reden vom ersten Spieltag. Es ist schön, dass es drei Punkte sind und jetzt geht’s weiter." Das nächste Spiel des FC St. Pauli steigt dann am Sonntag (13.30 Uhr) bei Erzgebirge Aue.