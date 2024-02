Pappas-Nachfolger in Velbert: "Er sollte ein Menschenfänger sein"

Nach der Entlassung von Dimitrios Pappas treffen bei der SSVg Velbert haufenweise Bewerbungen ein. Präsident Oliver Kuhn muss diese sichten, und hat für den neuen Trainer schon jetzt einen klaren Auftrag.

Nach der Bekanntgabe, dass sich Regionalliga-West-Schlusslicht SSVg Velbert von seinem Chef-Trainer Dimitrios Pappas und dessen Assistenten Christian Dorda getrennt hat, stand bei Oliver Kuhn das Handy kaum noch still. "Ich habe bestimmt mehr als 100 Anrufe bekommen", berichtet der langjährige Vereinspräsident - seit mehr als 27 Jahren im Amt - im kicker-Gespräch. "Da waren auch Bewerber dabei, die nicht besonders realistisch sind."

Noch vor wenigen Wochen waren die Verantwortlichen in Velbert noch zuversichtlich, mit den Aufstiegs-Trainern Pappas und Dorda auch das Projekt Klassenverbleib zu einem erfolgreichen Ende führen zu können. Dazu wurden in der Winterpause gleich sechs neue Spieler unter Vertrag genommen, darunter der Drittliga-erfahrene Verteidiger Felix Herzenbruch (31/zuletzt Rot-Weiss Essen) sowie die gestandenen Regionalliga-Spieler Durim Berisha (23/Wuppertaler SV) und Jonathan Muiomo (25/FC Carl Zeiss Jena). "Auf dem Platz hat sich das leider nur in zwei Vorbereitungspartien und im ersten Ligaspiel beim FC Gütersloh bemerkbar gemacht", stellt Kuhn ernüchtert fest.

Nach dem 2:1-Hoffnungsschimmer beim Mitaufsteiger in Gütersloh folgten jedoch vor eigenem Publikum ein 0:3 gegen Rot-Weiß Oberhausen und vor allem ein 0:5 gegen die ebenfalls noch nicht gesicherte U 23 von Fortuna Düsseldorf. "Bewertet man die Leistungen, so blieb uns keine Alternative, als die Notbremse zu ziehen, um noch eine positive Änderung in Richtung Klassenverbleib herbeizuführen", so der Vereinsboss.

Bei den Spielern zeigen die Köpfe in der aktuellen Situation ein wenig nach unten. Präsident Oliver Kuhn

Der Nachfolger von Pappas soll "Erfahrung in der Regionalliga und der Oberliga gesammelt haben und aus der näheren Umgebung kommen", umreißt Kuhn das gesuchte Trainer-Profil. "Bei den Spielern zeigen die Köpfe in der aktuellen Situation ein wenig nach unten. Der neue Trainer muss das Fingerspitzengefühl haben, wie er mit der Gruppe umgeht. Er sollte ein Menschenfänger sein." Dass der neue Trainer die SSVg Velbert dann auch im Abstiegsfall in der Oberliga Niederrhein weiterhin betreuen wird, sei "nicht ausgeschlossen". Der Blick richtet sich allerdings klar in Richtung eines fünf Zähler entfernten Nichtabstiegsplatzes. Denn: "In 14 Spielen lässt sich noch viel bewirken."

Den Umschwung sollen im besten Fall schon Torwart-Trainer Björn Kreil und Jugendleiter Andre Adomat einleiten, die das Team nicht nur in den ersten Trainingseinheiten nach der Trennung von Pappas übernommen haben, sondern auch am Samstag (ab 14 Uhr) im anspruchsvollen Auswärtsspiel bei Fortuna Köln an der Seitenlinie stehen werden.

Von der Mannschaft erwartet Kuhn in Köln wieder ein anderes Auftreten. "Dimitrios Pappas und Christian Dorda standen nicht selbst auf dem Platz", nimmt er die Spieler in die Pflicht. "Wir müssen wieder deutlich kompakter auftreten. Wenn wir es dabei schaffen, immer wieder Nadelstiche zu setzen, dann können wir auch bei der Fortuna etwas mitnehmen."