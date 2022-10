Papierkugeln und Bengalos: DFB brummt St. Pauli Geldstrafe auf

Der FC St. Pauli ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen zweier Vergehen seiner Fans zur Kasse gebeten worden.

Das DFB-Sportgericht belegte den Hamburger Zweitligisten, der am Wochenende im Stadtderby auf den HSV trifft, wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 33.360 Euro. Davon kann der Verein bis zu 11.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. März kommenden Jahres nachzuweisen wäre.

Vor Anpfiff des Zweitligaspiels gegen den 1. FC Nürnberg (3:2) am 16. Juli warfen Hamburger Zuschauer Papierkugeln auf das Spielfeld. Der Spielbeginn verzögerte sich dadurch um knapp eine Minute.

Darüber hinaus entzündeten Anhänger des FC St. Pauli zu Beginn der zweiten Halbzeit mindestens 38 Bengalische Feuer. Der Wiederanpfiff wurde durch die Rauchentwicklung um eine knappe Minute verzögert.