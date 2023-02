Papela droht Rückrunden-Aus - und damit auch das Ende in Sandhausen?

Bittere Nachricht für Merveille Papela (22): Der Mittelfeldspieler hat sich eine schwere Knöchelverletzung zugezogen und wird diese Saison kein Spiel mehr bestreiten.

Dies verkündete der SV Sandhausen rund eine Stunde vor Anpfiff im Heimspiel gegen Tabellenführer Darmstadt am Freitagabend (ab 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Das tut uns richtig weh. Alois Schwartz

Papela, der zuvor für den SVS in der 2. Liga 13-mal am Ball gewesen war, habe sich im Training "einen Riss der Syndesmose im linken Knöchel" zugezogen, so die Kurpfälzer. Coach Alois Schwartz bestätigte bei "Sky": "Er hat einen Schlag abbekommen und die Syndesmose ist gerissen, er wird wahrscheinlich für den Rest der Saison ausfallen. Das tut uns richtig weh."

Der 22-jährige Mittelfeldspieler, bis Saisonende von Mainz 05 ausgeliehen, wird laut der Sandhäuser Website "in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stehen". Ab dem 7. Spieltag stand der Deutsche jede Partie in der Startelf, er schoss dabei ein Tor.

Ob weitere Begegnungen für Sandhausen folgen, bleibt offen. Papela war leihweise Anfang der Saison gekommen - ohne Kaufoption für nur eine Spielzeit. Wie Mainz und der SVS ab sofort handeln, bleibt abzuwarten.