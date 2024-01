Papadopoulos will den BVB verlassen

Antonios Papadopoulos will einen Neuanfang wagen und Borussia Dortmund am liebsten bereits in diesem Winter verlassen. Der 24-Jährige zählt zu den Leistungsträgern bei der U 23, erhielt im Sommer 2022 einen Profivertrag - doch in der ersten Mannschaft konnte er sich bislang nicht festbeißen. Deshalb sondiert der Deutsch-Grieche nun den Markt, bevor sein Vertrag im Sommer ausläuft. Für den BVB wäre es also die letzte Möglichkeit, eine Abslösesumme zu kassieren, die im mittleren sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Der Innenverteidiger strebt nach einer festen Rolle als Stamm- und Führungsspieler.