"Papa Tor": Arnolds Auftragstreffer

Der VfL Wolfsburg kann doch noch gewinnen. Das 4:1 der Niedersachsen im Abstiegskampf gegen Greuther Fürth sorgte zumindest erst einmal für Befreiung.

Als Maximilian Arnold am Sonntagabend ins Bett ging, da merkte er erst so richtig, was ihm monatelang gefehlt hatte. Ein Vierteljahr, um genau zu sein, lag zwischen den Siegen des VfL Wolfsburg in der Liga gegen Augsburg (1:0) und nun am Sonntag gegen Fürth. Dazwischen war ganz viel sportliche Leere. "Es war ganz komisch, so ein Gefühl hatten wir schon lange nicht mehr", erzählte Arnold am Montag. "Ich lag im Bett und dachte mir, wie schön das ist, drei Punkte geholt zu haben."

Träumereien löst dieser Arbeitssieg gegen das Tabellenschlusslicht nun aber nicht automatisch aus. Im Gegenteil. Alle Beteiligten, Trainer Florian Kohfeldt voran, sind bemüht, das Spiel und das Ergebnis richtig einzuordnen. "Es war noch nicht alles gut", hebt Arnold hervor, "bei aller Freude dürfen wir uns nicht zurücklehnen und denken, dass jetzt alles locker eins, zwei, drei geht." Der Anfang zur Rettung dieser Saison ist gemacht, das Ende aber noch lange nicht in Sicht.

Immerhin aber hat die Mannschaft bei allen weiterhin sichtbaren Problemen in der Defensive wie Offensive einen mentalen Schritt gemacht. Trotz der frühen Führung fand sie erst nicht zur Sicherheit, steckte dann aber den Fürther Ausgleich weg und befreite sich im zweiten Durchgang von Teilen der Last, die sich in den vergangenen Monaten angesammelt hatte.

Erzwungenes Glück

"Ein Riesenballast ist abgefallen", sagt Arnold, der das so vermisste Glück endlich mal wieder auf Seiten seiner Mannschaft sah. "Wir hatten diesmal auch das Spielglück, das gehört im Fußball einfach dazu." Ein Pfostentreffer vor die Füße von Aster Vranckx, ein Fürther Torwartfehler, zwei abgefälschte Schüsse - letztlich war es erzwungenes Glück, der den siebten Saisonsieg einbrachte.

Dass auch Arnold traf, war für den Freistoßschützen selbst nur eine Randnotiz. Aber immerhin erfüllte er den Wunsch seines Sohnes, der ihm am Telefon vor dem Spiel noch ein "Papa Tor" mit auf den Weg gegeben hatte. Als der 27-Jährige den Auftrag in der 70. Minute erfüllte und zu seiner Familie lief, musste er jedoch feststellen, dass seine Frau mit den beiden Kindern bereits von der Tribüne verschwunden war. "Der Kleine", sagt Arnold lachend, "hatte keine Lust mehr."