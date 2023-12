PAOK verlängert mit Lucescu

Eigner Ivan Savvidis hat den zahlreichen Fans von PAOK Saloniki ein Weihnachtsgeschenk gemacht: Erfolgscoach Razvan Lucescu wird vorzeitig bis zum Sommer 2027 verlängern. Der 54-jährige Rumäne, Sohn von Mircea Lucescu (78), befindet sich in seiner insgesamt fünften Saison bei den Nordgriechen. PAOK war in den letzten beiden Monaten das Team der Stunde in der griechischen Superleague und führt die Tabelle an.