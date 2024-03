Ex-Fürther Baba eröffnet: PAOK überrollt Dinamo

Mit einer beeindruckenden Leistung insbesondere in der ersten Halbzeit hat PAOK im Rückspiel gegen Dinamo Zagreb das 0:2 aus dem Hinspiel gedreht und zieht nach 2021/22 zum zweiten Mal ins Viertelfinale der Europa Conference League ein.

Das Team von Trainer Razvan Lucescu begann furios und hatte in der ersten Viertelstunde schon mehrere klare Chancen. Nach einer knappen halben Stunde verlängerte Innenverteidiger Kostas Koulierakis eine Ecke ideal zum früheren BL-Akteur Abdul Rahman Baba weiter, der aus fünf Metern per Kopf einnetzte.

Das alt-ehrwürdige "Toumba"-Stadion in Thessaloniki flippte ein paar Minuten später total aus, als erneut Verteidiger Koulierakis aus 25 Metern abzog und Dinamos Verteidiger Sucic den Ball unglücklich ins eigene Netz abfälschte.

Die Nordgriechen spielten weiter im Vollgas nach vorn und belohnten sich noch vor der Pause mit dem dritten Treffer. Giannis Konstantelias und Taison kombinierten sich über die linke Seite zum wiederholten Mal durch die Dinamo-Abwehr, und Stürmer Brandon Thomas netzte per Kopf zum vielumjubelten 3:0 ein.

Dinamo schnuppert kurz am Viertelfinale

Nach der Pause wollten zunächst die Nordgriechen das Ergebnis verwalten, doch es ging gleich bei der ersten Chance für Dinamo schief. Der Kosovare Arber Hoxha traf über halblinks schön zum 1:3 und egalisierte das Duell somit (48.). Nur eine Minute später hätte Spikic die Kroaten wieder auf Viertelfinalkurs bringen können, doch PAOK-Keeper Dominik Kotarski wehrte mit einer überragenden Fußabwehr ab. Der Druck der Kroaten hielt weiterhin an. Doch erneut eine Ecke brachte das erlösende 4:1 für die Griechen. Erneut Innenverteidiger Koulierakis drückte den Ball mit der Brust über die Linie.

Bis Spielende verwalteten die Hausherren das Ergebnis und konnten nach einem Foulelfmeter von Andrija Zivkovic noch ein fünftes Tor erzielen und zogen verdient ins Viertelfinale der Europa Conference League ein. In der Saison 2021/22 war für PAOK gegen Olympique Marseille Endstation (1:2 und 0:1). Überhaupt ist PAOK das einzige griechische Team, das im neuen Wettbewerb so weit kommt.

Diesmal darf PAOK von einem "Heimfinale" in Hellas träumen. Das diesjährige Finale findet am 29. Mai in Athen statt.