Panthers-Boss Tepper muss Strafe von 300.000 US-Dollar zahlen

#78: NFL Preview Week 17 - Crunchtime in der NFC

Nach dem Weihnachtsschmaus ist vor dem Endspurt in der NFL! Wir biegen auf die Zielgerade ein, Week 17 steht vor der Tür. Michael, Fynn und Detti sprechen in der aktuellen Ausgabe von „Icing the kicker“ über die Lage in der NFC. Die heimstarken Cowboys messen sich mit dem Divisions-Gewinner (!) Detroit Lions. Wie sieht es dahinter aus? Welche Teams retten sich über die Ziellinie oder erreichen das Ufer PLAYOFFS noch in den letzen Wochen der Saison? Zu Beginn blickt das Trio aber auch auf die AFC: Das Thursday Night Game zwischen den formstarken Cleveland Browns und den New York Jets - und natürlich das Spitzenduell, Baltimore Ravens gegen Miami Dolphins. Hört rein und rutscht gut in das neue Jahr! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 04. Januar 2024. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire