Panther verpflichten Center Collins

Die Augsburger Panther holen ihren ersten Importspieler für die kommende Saison. Der Kanadier Chris Collins soll in Zukunft für die Fuggerstädter treffen.

Wie die Augsburger am Donnerstagmorgen mitteilten, stürmt der 31-jährige Chris Collins in Zukunft für die Panther.

In den vergangenen vier Spielzeiten lief Chris im Trikot des österreichischem Hockeyvereins Villach auf. Dort bestritt der Kanadier insgesamt 204 Hauptrunden- und Play-off-Spiele, in denen er auf 70 Treffer sowie 89 Assists kam.

Vor seinem Wechsel nach Europa spielte er in seiner ersten Profisaison für die Kalamazoo Wings in der ECHL. In dieser Saison wurde er mit 30 Toren und 38 Vorlagen zum Rookie des Jahres gewählt.

Der Panther-Coach Christof Kreutzer freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem engagiertem sowie zielorientierten Neuzugang. "Chris Collins war in den letzten Jahren einer der besten Center in der ICEHL. Er ist läuferisch stark, hat konstant gepunktet und immer alles für sein Team gegeben", so Kreutzer.