Panne im FC-24-Karrieremodus: Neuer Sheffield-Trainer mit Schrift auf der Stirn

Nach seiner Anstellung bei Sheffield United wurde Chris Wilder als authentischer Trainer in FC 24 eingefügt. Doch "authentisch" ist der 56-Jährige im Spiel durch eine Panne noch nicht.

Mit acht Punkten steht Sheffield United in der Premier League auf dem letzten Platz. Somit droht den "Blades" der direkte Wiederabstieg. Aus tabellarischer Sicht ist dieses Szenario noch zu verhindern. Den Klub aus den Abstiegsrängen führen soll ein neuer Trainer: Chris Wilder.

Der 56-Jährige startete in seine Amtszeit bei Sheffield zwar mit einer Niederlage, konnte jedoch am letzten Wochenende den ersten Sieg einfahren. Der Start einer Serie? Zumindest in EA SPORTS FC 24 lässt sich dieses Szenario verwirklichen. Denn durch ein neues Kader-Update kann man Wilder im Karrieremodus als "authentischen Trainer" auswählen. Allerdings mit einem Haken.

- Anzeige -



Dann holt euch Ihr wollt euren Verein im Karrieremodus zu Glanz und Gloria führen?Dann holt euch EA SPORTS FC 24 im Angebot!

Gesicht ist noch unfertig

So erscheint das Ingame-Gesicht Wilders noch nicht fertig. Eine graue Hautfarbe samt Linien und "Placerholder"-Schriftzug auf der Stirn. Zusätzlich hat der Trainer noch eine Beschriftung auf dem Hinterkopf, die aber nicht ganz zu sehen ist. Eine Reaktion auf den Bug gibt es von EA SPORTS noch nicht. Als sei das nicht genug, ist dies jedoch nicht der einzige Fehler, der rund um Wilder auftritt.

Nur Teile des Körpers sichtbar. kicker eSport

Denn beim Start einer Karriere mit Wilder als "echten Trainer" kann es außerdem manchmal passieren, dass der Oberkörper unsichtbar wird. Zu sehen ist lediglich nur der Hals und die Übergänge zur Brust.

Nicht der erste Fehler. Schon zur Veröffentlichung des neuen Spiels leistete sich der Publisher einen Schnitzer bei den "echten Trainern". Beim SV Sandhausen wurde Gerhard Kleppinger statt Danny Galm als Cheftrainer eingefügt - samt digitaler Verjüngungskur. Mittlerweile wurde das gezwungenermaßen angepasst, denn schon vor einigen Wochen wurde Jens Keller als Nachfolger von Galm vorgestellt. Trotz des neuesten Updates bleibt die Auswahl an "authentischen Trainern" in der Bundesliga winzig. Lediglich Edin Terzic steht zur Verfügung.