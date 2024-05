Panne, die nächste: Wer versteht den DHB eigentlich noch?

Der Deutsche Handballbund (DHB) gibt bekannt, wann er über den Nachfolger von Sportvorstand Axel Kromer entscheiden will. Gleichzeitig will der DHB nicht, dass vorab über Kandidaten für die Nachfolge spekuliert wird. Man fragt sich: Warum gibt er das dann überhaupt bekannt?

Die Mitteilung ging in die Handball-Welt und ihre Überschrift las sich wie ein Neustart: DHB-Präsidium entscheidet am 26. Mai über die wegweisende Neubesetzung der Vorstandsposition Sport. Klar, dachte man sich im ersten Moment, macht durchaus Sinn. Schließlich muss der bisherige Sportvorstand Axel Kromer am Jahresende gehen. Je schneller der oder die Neue da ist, desto besser. So weit, so gut.

Aber der DHB wäre nicht der DHB, wenn mit jedem versuchten Aufbruch nicht gleichzeitig die nächste Kommunikationspanne einhergehen wurde. Denn so richtig kurios wurde es erst, wenn man sich die paar Zeilen unter der Überschrift vor Augen führte. Das las sich dann gar nicht mehr wie Neustart oder Aufbruch. Sondern nur wie der nächste Zusammenbruch.

Kurz zur Einordnung: Am 26. Mai also entscheidet das Präsidium über den neuen Sportvorstand. In Hamburg, wo an jenem Wochenende parallel drei deutsche Teams um den Titel in der European League kämpfen. Gleichzeitig bittet der Verband: Lieber Handball, bitte spekuliert vorher nicht über Kandidaten. Denn, wie Präsident Andreas Michelmann sagt: "Es geht darum, den Spielern die verdiente Bühne zu überlassen."

Fragen: Warum, Herr Michelmann, wird der Termin zur Entscheidung über den Vorstandsposten dann überhaupt angekündigt? Wenn doch vorher nicht darüber spekuliert werden soll? Und warum findet der Termin dann ausgerechnet in Hamburg statt? Man hätte sich doch auch in Rosenheim treffen können. Oder irgendwo, wo nicht gerade ein Finalturnier um den zweitwichtigsten Titel des europäischen Vereinshandballs ausgetragen wird. Oder?

Eine weitere Frage: Warum überhaupt soll schon so früh ein Nachfolger für Kromer präsentiert werden, obwohl dieser noch bis Jahresende Vertrag hat? So wird demnächst dann wahrscheinlich auch noch darüber spekuliert, dass Kromer möglicherweise schon eher vor die Tür gesetzt werden soll. Aber Spekulationen will der DHB ja verhindern. Jetzt muss dem Verband nur noch jemand sagen, wie das eigentlich geht.