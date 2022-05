Aitor wird von einem Stein getroffen - und Panathinaikos gewinnt den Pokal

In einem spannenden Finale vor 50.000 Zuschauern im Athener Olympiastadion setzte sich Panathinaikos gegen dem amtierenden Pokalsieger PAOK durch. Eine unrühmliche Szene begleitete dieses Endspiel.

Die entscheidende Szene an diesem griechischen Pokalabend ereignete sich in der 34. Minute nach einen Tritt von Vieirinha an den Kopf von Hoffenheims Leihgabe Mijat Gacinovic. Nachdem sich Mateu Lahoz die Szene nochmals angeschaut hatte, gab der der spanische Schiedsrichter Elfmeter. Diesen verwandelte Aitor sicher.

Der Torschütze wurde anschließend von einem Stein aus dem PAOK-Block getroffen - und Lahoz unterbrach das Spiel für eine halbe Stunde.

Nach Wiederbeginn ließen beide Teams einige Chancen aus, sodass sich bis zum Ende nichts am Ergebnis änderte. Für Panathinaikos unter Trainer Ivan Jovanovic war es der erste nationale Titel seit 2014 und der 19. Pokalsieg insgesamt. Damals hatten sie am gleichen Ort und Stelle erneut PAOK souverän mit 4:1 geschlagen.

Tore und Karten 1:0 Aitor Cantalapiedra (34', Elfmeter) Schiedsrichter-Team Antonio Mateu Lahoz Spanien

Damit nehmen die Athener in die 3. Qualifikationsrunde der Europa-Conference-League teil.