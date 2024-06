USA patzen nach Weahs Tätlichkeit - Suarez bei Uruguay-Kantersieg gefeiert

Gastgeber USA schwächt sich gegen Panama selbst und droht bei der Copa America früh zu scheitern - während Uruguay mit einem Offensivfeuerwerk das Viertelfinale erreicht.

Anstatt vorzeitig das Viertelfinalticket zu buchen droht den USA bei der heimischen Copa America das frühe Aus. In Atlanta unterlagen Christian Pulisic & Co. in der Nacht auf Freitag (MESZ) überraschend Panama mit 1:2, was vor allem Timothy Weah eine schlaflose Nacht beschert haben dürfte.

Der 24-jährige Stürmer von Juventus Turin, Sohn von Ex-Weltfußballer George Weah, leistete sich in der 18. Minute abseits des Balles einen Schlag gegen den Kopf seines Gegenspielers Roderick Miller und wurde nach VAR-Einsatz nicht mit Gelb, sondern mit glatt Rot bestraft. Seine Teamkollegen, die in Person des früheren Münchners Chris Richards zuvor bereits am Aluminium gescheitert waren, gingen zwar trotzdem in Führung, als Folarin Balogun einen Linksschuss von der Strafraumkante herrlich ins rechte obere Eck schlenzte (22.). Doch nur vier Minuten später glich Cesar Blackman aus (26.).

Obwohl die USA um den Gladbacher Joe Scally in Unterzahl anschließend bis in die Schlussphase dagegenhielten - ohne selbst gefährlich zu werden -, erzwang Panama mit zunehmendem Druck den Sieg: Der eingewechselte José Fajardo überwand Ersatzkeeper Ethan Horvath, der zur Pause für den angeschlagenen Matt Turner gekommen war (83.).

Damit steht am letzten Spieltag der Gruppe C ein Fernduell im Kampf um den Viertelfinaleinzug zwischen Panama und den USA an, in das beide aber nicht mit besten Vorzeichen gehen: Panama verlor in der Schlussphase nämlich mit Adalberto Carrasquilla einen ihrer wichtigsten Spieler, weil dieser Pulisic in einem Anflug von Wahnsinn von hinten umgetreten und dafür Rot gesehen hatte (88.); die USA wiederum, die nur dank der besseren Tordifferenz (3:2 vs. 3:4) vor Panama Zweiter sind, haben mit Uruguay den deutlich schwereren Gegner.

Antreiber Araujo: Uruguay nimmt Bolivien auseinander

Der Rekord-Champion der Copa gewann nach dem 3:1 gegen Panama zum Auftakt auch sein zweites Spiel ohne große Mühe und zog vorzeitig - sehr wahrscheinlich als Gruppensieger - in die K.-o.-Runde ein. Beim 5:0 gegen Bolivien war die Elf von Trainer Marcelo Bielsa in allen Belangen überlegen. Maximiliano Araujo, der gegen Panama ein Traumtor erzielt hatte, war Vorbereiter der ersten beiden Treffer (Facunda Pellistri, 8.; Darwin, 21.) und erzielte das 3:0 selbst (77.).

Besonders laut wurde es im MetLife Stadium aber zwischen dem 4:0 (Fede Valverde, 81.) und 5:0 (Rodrigo Bentancur, 89.), als Uruguays Rekordtorschütze Luis Suarez für Darwin eingewechselt wurde. Der 37-Jährige, der in dieser Saison bereits zwölf Tore und fünf Vorlagen in 16 Pflichtspielen für Inter Miami gesammelt hat, war vor dem Turnier wegen Knieproblemen fraglich gewesen und kam nun zu seinem ersten Einsatz.