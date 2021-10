Panama überrascht die USA

Die USA haben am Sonntag erstmals im Rahmen einer WM-Qualifikation gegen Panama verloren, nach dem 0:1 in Panama City rangieren die beiden Teams punktgleich hinter Spitzenreiter Mexiko. Auch Kanada ließ in Jamaika wichtige Punkte liegen.

Panamas Guerrero (li.) dribbelt gegen McKenzie. imago images/Agencia EFE