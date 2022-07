Palsson verlässt Schalke Richtung USA

Der Wechsel von Victor Palsson zu Washington DC United ist perfekt. Der 31-Jährige hatte sich erst in der vergangenen Saison Schalke 04 angeschlossen.

Victor Palsson war im Sommer 2021 von Darmstadt nach Gelsenkirchen gewechselt und hatte einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Doch den Isländer zieht es aus familiären Gründen schon jetzt in andere Gefilde. Er wechselt in die US-amerikanische MLS zu DC United, den aktuell Tabellenletzten der Eastern Conference Division.

Sportlich ist Palssons Abschied für S04 zu kompensieren, menschlich hat er der Mannschaft aber viel Struktur gegeben. Von seinen Mitspielern war er gerade erst in den Mannschaftsrat gewählt worden. In der vergangenen Saison absolvierte er 28 Zweitligaspiele für Schalke (kein Tor, drei Assists). Die Ablösesumme beläuft sich auf eine halbe Million Euro. Bei seinem neuen Klub unterschrieb er einen "langfristigen Vertrag".

"Es war für beide Seiten keine leichte Entscheidung", erklärt Sportdirektor Rouven Schröder. "Victor hatte nicht nur auf dem Platz einen großen Wert für uns. Er war ein Vorbild für all seine Mitspieler, was das Verhalten neben dem Rasen betrifft. Seine Fokussierung auf den Mannschaftserfolg, die Gier, gemeinsam gesetzte Ziele zu erreichen, das zeichnet ihn aus. Dazu war er gerade für die jungen und fremdsprachigen Spieler ein wichtiger Ansprechpartner."

"Mir ist es wirklich schwergefallen, den Klub und meine Mitspieler zu verlassen", wird Palsson zitiert. "Private Gründe haben am Ende den Ausschlag gegeben, meine Familie lebt in Nordamerika. Für mich war das Jahr auf Schalke eines der emotionalsten in meiner Karriere. Der Weg zum Aufstieg, die Spiele in Sandhausen und gegen St. Pauli - das sind Momente, die ich nie vergessen werde."

Palsson gewann den Kampf gegen die Alkoholsucht

Palssons Karriere ist alles andere als gewöhnlich. Seine Mutter war alkohol- und drogenabhängig, sie starb im Dezember 2020 im Alter von nur 47 Jahren. Auch der Mittelfeldspieler verfiel zwischenzeitlich dem Alkohol. "Wenn wir einen Tag frei hatten, schüttete ich mich zu und trank am nächsten Tag weiter, um mir nicht eingestehen zu müssen, wie falsch ich mich verhielt. Es war reine Selbstsabotage", sagte er in einem "Spiegel"-Interview im Mai 2022. Seit Sommer 2014 sei er aber trocken.

Palsson ging mit seinen Problemen absichtlich in die Öffentlichkeit. "Mir ist es wichtig, auf das Thema mentale Gesundheit aufmerksam zu machen. Bisher ist es immer noch eine Art Tabu. Ich selbst habe aus sehr vielen Fehlern lernen müssen, vor denen ich andere gern bewahren würde."