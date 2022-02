Palsson sehnt sich nach einem Tor

Malick Thiaw gelang am Wochenende sein erstes Saisontor, Victor Palsson würde gerne nachziehen. Schalkes Sechser wurmt, dass er noch keine seiner Chancen verwerten konnte. Auch darüber sprach er am Mittwoch nach dem Training.

"Vier, fünf Tore" hätte er in dieser Saison durchaus schon erzielen können, sagt Victor Palsson. Man merkt ihm dabei den Ärger darüber an, dass er die Gelegenheiten verstreichen ließ. "Ich war da, aber der Ball wollte nicht rein", sagt er. Der defensive Mittelfeldspieler wittert seine Chance vor allem bei Standards. Seine zwei Torvorlagen sind ihm längst nicht genug.

Trotz Konkurrenzkampf: Das Team ist eng zusammengewachsen

Der 30-Jährige baut auch auf die Mithilfe seiner Teamkollegen, insbesondere die Hereingaben von Thomas Ouwejan sind eine Waffe. Die Automatismen funktionieren immer besser, auch das ist für Palsson eine ganz wichtige Erkenntnis im Aufstiegskampf. "In der Hinserie hätten wir so ein Spiel wie am Wochenende gegen Jahn Regensburg noch verloren", sagt er in Anspielung auf den 2:1-Sieg nach 0:1-Rückstand. Nach dem XXL-Umbruch im Sommer ist die Mannschaft aber mittlerweile eng zusammengewachsen - "auf und neben dem Platz", betont Palsson.

Der große Konkurrenzkampf treibt dabei keinen Keil zwischen die Spieler, auch wenn die Reservistenrolle dazu führen kann, dass der Einzelne mitunter "Wut im Bauch" verspürt, wie es Marius Bülter zuletzt offen zugab. Der Stürmer zeigte gegen Regensburg, aus welchem Holz er geschnitzt ist: Unzufrieden war er mit seiner persönlichen Situation, auf dem Feld gab er nach seiner Einwechslung aber mannschaftsdienlich die beste Bewerbung für einen Startelfplatz gegen Düsseldorf ab. Mit beiden Torvorlagen hatte er großen Anteil an der Wende (kicker-Note 2, Spieler des Spiels).

"Konkurrenzkampf ist immer etwas Positives", sagt Palsson, der zwar bei 18 von 19 bisherigen Einsätzen für Schalke in der Startelf stand, sich deshalb aber nicht zurücklehnen will. Auch er müsse um seine Position kämpfen, sagt der Isländer und nennt Spieler wie Florian Flick, Ko Itakura und Salif Sané als ärgste Konkurrenten für die Sechserrolle.

Von diesen Genannten hat nur Itakura schon getroffen, zweimal sogar. Flick und Sané waren wie Palsson noch nicht erfolgreich. Am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wollen alle einen neuen Versuch starten, allen voran Palsson.