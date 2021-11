Ex-Kölner Deyverson entscheidet: Palmeiras gewinnt wieder die Copa

Brasiliens Klubs dominierten in den vergangenen Jahren die Copa Libertadores - und bereits vor dem Endspiel 2021 war klar: Der Cup wird wieder ins Land des Samba gehen. Jubeln durfte der Titelverteidiger.

Palmeiras gegen Flamengo, Sao Paulo gegen Rio de Janeiro, Sieger 2020 gegen Sieger 2019. Das Team aus Rio de Janeiro galt als Favorit, nicht zuletzt wegen erfahrener Recken wie David Luiz, Mauricio Isla und Luis Filipe oder aber auch Torgarant Gabriel Barbosa. Mit Bruno Henrique stand auch ein ehemaliger Bundesligaspieler (14 Einsätze für Wolfsburg) in der Startelf Flamengos, das obendrein in der laufenden Saison alle vier Spiele gegen Palmeiras gewonnen hatte.

Und dennoch erwischte Rio in Montevideo einen schlechten Start: In der fünften Minute brach Mayke auf rechts durch und bediente im Zentrum Raphael Veiga - 1:0. Das frühe Tor spielte Palmeiras-Coach Abel Ferreira natürlich genau in die Karten, konnten es sich seine Schützlinge doch nun in der eigenen Hälfte gemütlich machen und auf Konter lauern. Das tat der Titelverteidiger dann auch, phasenweise agierte Sao Paulo zu passiv. Das sollte sich rächen.

Palmeiras' Passivität bestraft

Flamengo hatte mehr vom Spiel, drängte auf den Ausgleich, auch in dem Wissen, dass man die Meisterschaft bei acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Atletico Mineiro bei noch vier ausstehenden Spieltagen wohl wird abhaken müssen. Coach Renato Gaucho musste bis zur 72. Minute warten, bis Gabriel Barbosa nach schnellem Angriff über links und feinem Doppelpass aus spitzem Winkel ins kurze Eck zum 1:1 traf - Torhüter Wewerton hatte die Tür für "Gabigols" elften Copa-Libertadores-Treffer aufgemacht.

Danach wurde es vor den Toren wieder ruhiger, sodass es in die Verlängerung ging. In dieser war es dann der eingewechselte Ex-Kölner Deyverson (8 Bundesligaspiele, 1 Tor), der einen kapitalen Schnitzer von Andreas Pereira eiskalt bestrafte und sein Team wieder in Führung brachte.

Palmeiras, Tabellendritter in Brasilien, gewann damit zum dritten Mal den wichtigsten Klubwettbewerb Südamerikas und stieg damit in einen erlauchten Kreis von Vereinen auf, die den "Tricampeonato" geschafft haben. Zu diesem Zirkel gehören sonst nur noch der FC Sao Paulo, Gremio Porto Alegre und der Pele-Klub FC Santos.