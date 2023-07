Palko Dardai: Herthas Poker mit Fehervar läuft

Jetzt wird es konkret: Hertha BSC arbeitet an einer Rückkehr von Offensiv-Allrounder Palko Dardai (24) - und die Chancen stehen nach kicker-Informationen gut.

Der älteste der drei Söhne von Hertha-Cheftrainer Pal Dardai hatte im Januar 2021 Hertha BSC verlassen und beim ungarischen Erstligisten Fehervar FC angeheuert. In Ungarns 1. Liga verbuchte Palko Dardai seitdem in 75 Einsätzen 12 Tore und 16 Assists, in der vergangenen Saison gelangen ihm in 29 Liga-Spielen 13 Scorerpunkte (fünf Tore, acht Vorlagen). Im November 2022 debütierte der frühere DFB-Junioren-Auswahlspieler beim 2:1-Sieg gegen Griechenland für die ungarische Nationalmannschaft. Beim Vorjahres-Zehnten der OTP Bank Liga läuft sein Vertrag bis 2025. Fehervar ist nach dem Ausstieg des bisherigen Hauptsponsors zu Spielerverkäufen gezwungen, in den vergangenen Testspielen kam Dardai bereits nicht mehr zum Einsatz.

Jetzt wird die Rückkehr zu Hertha, wo seine jüngeren Brüder Marton (21, Innenverteidiger) und Bence (17, offensives Mittelfeld) zum Profi-Kader gehören, konkret. Zuerst hatte am Freitagabend das ungarische Sportportal Hungarian Football Xtra über die Personalie berichtet. Nach kicker-Informationen beschäftigt sich Hertha bereits seit Monaten mit einer möglichen Rückkehr des Offensiv-Allrounders, jetzt läuft der Poker zwischen beiden Klubs auf Hochtouren. Im Raum steht eine Ablösesumme im mittleren sechsstelligen Bereich.

Palko Dardai kann sowohl Rechtsaußen als auch Linksaußen spielen, zudem im offensiven Mittelfeld und als hängende Spitze. Diese Vielseitigkeit macht ihn besonders interessant. Hertha sucht auf den Flügeln händeringend nach Verstärkung, zudem soll Linksaußen Myziane Maolida abgegeben werden. Zuletzt platzte - zumindest vorläufig - eine Ausleihe des Franzosen an den türkischen Erstligisten Ankaragücü. Der Grund: fehlende Garantien für Gehaltszahlungen.

In den bisherigen Testspielen besetzte Rückkehrer Marten Winkler (vergangene Saison an Waldhof Mannheim ausgeliehen) Herthas rechten Flügel, als Joker kam zumeist Derry Scherhant auf dieser Position zum Zug. Jetzt bahnt sich ein größerer Konkurrenzkampf an: mit Palko Dardai, der einst als junger Spieler neun Bundesligaspiele bestritt und in den zweieinhalb Jahren in Ungarn deutlich an Athletik und Robustheit zugelegt hat.