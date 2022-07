Palionis macht endgültig Schluss

Der ehemalige litauische Nationalspieler Markus Palionis beendet endgültig seine lange Karriere in Regensburg. Er übernimmt künftig noch mehr Trainer-Aufgaben bei den Profis und in der Jahnschmiede.

Vor einem Jahr hat Regensburgs Markus Palionis seine Profilaufbahn beendet und wechselte zur zweiten Mannschaft des SSV Jahn in die Bayernliga. Nun macht der 35-Jährige endgültig Schluss als Spieler.

Bereits in der vergangenen Saison arbeitete Palionis im Trainerstab der Jahn-Profis als Co-Trainer Individualtraining. Nun wird der 80-malige Zweitligaspieler noch stärker ins Trainerteam eingebunden und wird auch Co-Trainer der U 19.

Ab August startet er mit der B+-Lizenz, es wird der nächste Schritt seiner Trainerlaufbahn sein. Was ihn am Trainersein fasziniert? "Du bist Teil eines Prozesses in der Entwicklung von Spielern, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Das macht den Reiz aus."

"Mir fällt der Schritt tatsächlich überhaupt nicht schwer"

Der langjährige Jahn-Verteidiger Palionis ist mit sich und seiner Entscheidung, die Karriere als Spieler zu beenden, absolut im Reinen. "Mir fällt der Schritt tatsächlich überhaupt nicht schwer. Ich freue mich, dass die Entscheidung nun gefallen ist, meine Familie freut sich auch. Es ist der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt", wird der ehemalige Paderborner und Dresdner auf der SSV-Website zitiert.