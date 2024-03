Palacios kehrt zurück - rückt er sofort in die Startelf?

Mittelfeldspieler Exequiel Palacios soll nach seiner Oberschenkelverletzung am Sonntag beim 1. FC Köln in Leverkusens Kader zurückkehren. Das bestätigt Trainer Xabi Alonso - und hält offenbar sogar einen Startelfeinsatz für möglich.

Am 20. Januar trat Exequiel Palacios letztmals vor aller Augen in Erscheinung. Bei RB Leipzig (3:2) stand er in der Startelf, zeigte eine solide Leistung (kicker-Note 3) in Bayers Zentrum, erlebte jedoch das Last-Minute-Tor der Werkself schon gar nicht mehr auf dem Platz. Wegen einer Oberschenkelverletzung musste Palacios vom Feld und in den nachfolgenden sechs Pflichtspielen von draußen zusehen. Nun aber scheint er bereit zu sein, um wieder aktiv einzugreifen.

"Er ist am Sonntag im Kader", bestätigte Leverkusens Trainer Xabi Alonso vor dem Duell mit dem 1. FC Köln. Nachdem Palacios schon in der vergangenen Woche ins Teamtraining eingestiegen war, hatte sich diese Entwicklung abgezeichnet. "Morgen trainieren wir, aber er fühlt sich perfekt. Wir sind froh, dass er zurück ist", sagte Xabi Alonso, der damit pünktlich vor dem nächsten Hochbelastungsblock eine Option mehr in seiner Hinterhand weiß.

Palacios ist laut Xabi Alonso bereit für die Startelf

"Es gibt auf vielen Positionen eine gute Konkurrenz", freute sich Bayers Coach. "In der Abwehr genauso wie im Mittelfeld und im Sturm." Fast alle Spieler seien nun fit - außer Arthur und Victor Boniface, die weiterhin an ihrem Comeback arbeiten und die der Trainer "vielleicht im April, nicht erst im Mai" erwartet. "Jetzt kommen die englischen Wochen, alle Spieler werden benötigt." Das Ziel ist klar: "Wir können hoffentlich noch mehr englische Wochen spielen."

Abzuwarten bleibt, wie der Baske mit seinem spiel- und kampfstarken Mittelfeldmann in Köln plant. Auf die Frage, ob Palacios beim Nachbarn bereits eine Option für die Startelf sei, antwortete er kurz und knapp: "Ja." Wirft er Palacios also sofort hinein in dieses rheinische Duell, das intensiv und hitzig werden dürfte? Oder belässt er ihn erst einmal auf der Bank - und gibt ihm womöglich am kommenden Donnerstag bei Qarabaq Agdam im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League einen Startplatz?

Andrich zeigte in Palacios' Abwesenheit gute Leistungen

Sicher ist einerseits: Den großen Handlungsdruck besitzt der Trainer aktuell nicht. Robert Andrich erledigte den Job neben Granit Xhaka während Palacios' Abwesenheit ordentlich bis gut und erfüllte die Erwartungen. Darüber hinaus braucht Bayer die Mittelfeldkraft dringend, wird nach der schweren Oberschenkelverletzung nicht unnötig ins Risiko gehen. Andererseits benötigt Palacios nach und nach Spielzeit, um möglichst zügig auf das alte Top-Level zu kommen. Xabi Alonso wird genau abwägen.