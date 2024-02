Palacios-Comeback: Wettlauf mit der Zeit oder perfekter Bluff?

Schon seit vergangener Woche macht Trainer Xabi Alonso den Fans Mut, dass Exequiel Palacios rechtzeitig zum Bayern-Spiel fit werden könne. Nun kokettiert auch der Argentinier damit, obwohl das Risiko als (zu) groß gilt. Ein Rennen gegen die Uhr oder doch nur ein Bluff?

Vor dem Gipfeltreffen mit Bayern München sind auf Leverkusener Seiten nur wenige Personalien offen. Während sich bei den Bayern hinter der Einsatzfähigkeit einer ganzen Reihe von Spielern zumindest ein Fragezeichen steht, ist die Aufstellung des Tabellenführers bis auf vielleicht eine Position relativ leicht vorherzusagen.

So könnte im Angriff Amine Adli, der nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup im Pokal-Viertelfinale gegen Stuttgart (3:2) mit seinem Treffer zum 2:2 ein starkes Comeback feierte, eventuell in die Startelf rutschen. Variante 1: für den zuletzt nicht mehr in Topform spielenden Jonas Hofmann rechts vorne im 3-4-3. Variante 2: für Mittelstürmer Patrik Schick, der nach über einjähriger Pause und nun in diesem Kalenderjahr fünf Startelfeinsätzen am Stück derzeit wenig überraschend etwas durchhängt.

Palacios kokettiert mit einem möglichen Einsatz

Sonst scheint alles klar, was Xabi Alonsos erste Elf betrifft. Wäre da nicht noch die Causa Exequiel Palacios. Dessen Einsatz gilt seit seiner schweren Oberschenkelverletzung, die er am 18. Spieltag in Leipzig (3:2) erlitt, als ausgeschlossen. Oder besser gesagt: galt.

Denn bereits seit vergangenem Freitag macht Xabi Alonso den Fans Mut, dass der argentinische Weltmeister am Samstag ins Aufgebt zurückkehren könnte, nachdem dieser wieder ins Lauftraining eingestiegen war.

Am Montag vor dem Stuttgart-Spiel bekräftigte der Baske diese Einschätzung und Palacios selbst kokettierte am Dienstagabend nach dem Spiel gegenüber dem kicker mit einem möglichen Einsatz. Er habe schon mit dem Ball trainiert. Ob es bis Samstag reicht? "Ruhig bleiben", so die Antwort des 25-Jährigen.

Ein Einsatz wäre riskant

Kommt es also wirklich zur Punktlandung für Palacios? Ein Einsatz käme zu früh, wäre riskant, gar zu riskant, heißt es. Andererseits wurde am Mittwoch das ursprünglich als öffentlich angekündigte Training kurzfristig ins Ulrich-Haberland-Stadion verlegt, so dass es nicht von externen Beobachtern verfolgt werden konnte.

Eine Maßnahme, um die Fortschritte von Palacios zu verheimlichen oder aber genau das Gegenteil? Nämlich, um nicht zu verraten, dass der Sechser noch gar nicht so weit ist und damit sicher gegen die Bayern ausfällt? Vieles spricht für letztere Variante.

Wobei es dann wirklich ein perfekt inszenierter Bluff wäre, den der Tabellenführer für dem Gipfeltreffen inszeniert. So kam am Freitag vergangener Woche Athletik-Trainer Daniel Jouvin mit Palacios auf den Trainingsplatz vor der BayArena. Wobei der Brasilianer immer erst dann mit zuvor verletzten Spielern auf dem Platz kommt, wenn die Eingliederung ins Mannschaftstraining unmittelbar bevorsteht. Wenn nur die ersten Gehversuche anstehen, übernimmt dies meist jemand aus dem Bereich der Physiotherapeuten.

Dazu die beiden Mutmacher von Xabi Alonso sowie das Kokettieren von Palacios und das abgesagte öffentliche Training am Mittwoch. Mehr Nebel um diese Personalie lässt sich kaum erzeugen. Wenn er sich verzieht, dürfte der Name von Palacios aber nicht auf dem Spielberichtsbogen für das Bayern-Spiel auftauchen.