In der Nachspielzeit: Olise verhagelt ManUnited die Serie und Platz zwei

Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit bei Crystal Palace verpasste Manchester United in einem Nachholspiel des 7. Spieltags den zehnten Pflichtspielsieg in Serie - und zudem den Sprung auf Platz zwei.

Genau gezielt: Michael Olise (nicht im Bild) trifft in der Nachspielzeit per Freistoß zum Ausgleich für Crystal Palace. IMAGO/Focus Images

Eagles-Coach Patrick Vieira nahm nach der 0:1-Niederlage beim FC Chelsea vier Wechsel vor: Statt Andersen (Wadenprobleme), Schlupp, Eze und Ayew begannen Bayern-Leihgabe Chris Richards (Startelfdebüt in der Premier League), Hughes, Edouard sowie der ehemalige Mainzer Mateta.

Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag entschied sich nach dem 2:1-Derbysieg gegen ManCity für drei Umstellungen. Für Malacia, Fred (beide Bank) und Martial (nicht im Kader) spielten Weltmeister Lisandro Martinez, Antony und auch Neuzugang Weghorst, der gleich sein Debüt in der Startelf gab.

Bruno Fernandes veredelt gelungenen Spielzug

Die Anfangsphase gestaltete sich recht ausgeglichen, auch wenn ManUnited insgesamt die reifere Spielanlage hatte und sich nach einer Viertelstunde mehr und mehr Überlegenheit erspielte. Und so ergaben sich schließlich auch Chancen: Shaw verfehlte das Tor nur knapp (16.), ein Heber von Antony landete am Außennetz (23.) und auch Weghorst kam seinem ersten Tor im Red-Devils-Trikot mit einem Kopfball recht nahe (31.).

Die Eagles hatten dagegen - mit Ausnahme der ersten Spielminuten - einige Mühe, sich überhaupt nur dem Strafraum von de Gea zu nähern. Fast aus dem Nichts bot sich daher in der 40. Minute für Edouard die Chance zu einem Schuss vom Strafraumrand, den der ManUnited-Keeper indes gekonnt noch an die Oberkante der Querlatte lenkte.

Kurz darauf fiel der nicht unverdiente Führungstreffer auf der anderen Seite: Nach einem gelungenen Spielzug über Rashford und Eriksen vollstreckte Bruno Fernandes allzu frei zum 1:0-Pausenstand (43.).

Torschütze und Gratulant: Bruno Fernandes wird nach seinem 1:0 von Wout Weghorst (li.) beglückwünscht. IMAGO/Shutterstock

Olise schockt ManUnited spät

Nach dem Seitenwechsel war den Eagles das Bemühen anzumerken, mehr offensive Durchschlagskraft zu entwickeln, was zunächst allerdings nicht gelang. Denn ManUnited verteidigte nach wie vor sehr diszipliniert und ließ Crystal Palace schon in der Spieleröffnung kaum Raum.

Nachdem die Red Devils zunächst in der 72. Minute nach einem Foul von Richards an Joker McTominay vergeblich Elfmeter reklamierten, musste de Gea - ähnlich wie in der ersten Hälfte - dann urplötzlich doch einmal eingreifen: Nach Kopfball von Guehi faustete der Keeper die Kugel gerade noch zur Seite weg (76.). Als alles nach dem zehnten Sieg in Serie für die Gäste aussah, sorgte Olise in der Nachspielzeit mit einem wunderbar getretenen direkten Freistoß - mit Hilfe der Unterkante der Querlatte - doch noch der etwas schmeichelhafte Ausgleich (90.+1).

Auf Crystal Palace wartet mit Newcastle am kommenden Samstag das nächste Duell mit einem Team aus dem oberen Tabellendrittel (18.30 Uhr). Die Red Devils sind einen Tag später ab 17.30 Uhr bei Tabellenführer Arsenal gefordert und müssen in diesem Topspiel auf Casemiro verzichten, der gegen die Eagles in der Schlussphase die 5. Gelbe Karte sah.