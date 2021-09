Fataler Freistoß in der Nachspielzeit: Brighton entreißt Palace den Derbysieg

Brighton hat am Montag den erstmaligen Sprung an die Premier-League-Spitze verpasst. Das 1:1-Remis beim Erzrivalen Crystal Palace sorgte trotzdem für große Emotionen.

19 der 20 aktuellen englischen Erstligisten waren irgendwann in ihrer langen Geschichte mindestens für einen Tag Tabellenführer im Oberhaus. Nur Brighton nicht - und das wird auch vorerst so bleiben.

Die so stark in die Saison gestartete Mannschaft um den Ex-Ingolstädter Pascal Groß verpasste am Montagabend den dafür nötigen Sieg bei Erzrivale Crystal Palace. Dass sie den Platz dennoch überglücklich verließ, hatte mit der verrückten Schlussszene zu tun.

Bis zur letzten Minute der fünfminütigen Nachspielzeit hatte Palace wie der sichere Sieger ausgesehen. Die Elf des neuen Trainers Patrick Vieira, die an den ersten fünf Spieltagen - bei schwerem Programm - nur einmal gewonnen hatte, war lange das engagiertere Team und führte verdient. Zaha hatte kurz vor der Pause einen umstrittenen Foulelfmeter verwandelt (45.+2).

Ayew vergibt das 2:0 - dann tritt Torwart Guaita zum Freistoß an

Doch weil Ayew die Vorentscheidung ziemlich kläglich liegenließ (77.), blieb Brighton im Spiel und schockte den ausverkauften, bereits feiernden Selhurst Park doch noch: Einen schwachen, weil viel zu flachen und kurzen Freistoß von Palace-Torwart Guaita beförderte Moder kurz hinter der Mittellinie volley in den Lauf von Torjäger Maupay, der Guaita eiskalt per Heber überwand (90.+5).

Was für ein bitterer Moment für den spanischen Schlussmann, der den folgenschweren Freistoß bei einer Faustabwehr zugesprochen bekommen und die Unterbrechung dankend in die Länge gezogen hatte. Danach pfiff Schiedsrichter Marriner schnell ab, war mit seiner Arbeit aber noch nicht fertig: Gegenstände flogen auf den Rasen, Spieler gerieten aneinander.

Brighton, der emotionale Sieger dieses 1:1-Remis, ist nach sechs Spieltagen zwar nicht Erster, aber immerhin noch Sechster - einen Punkt hinter Tabellenführer Liverpool, dem letzten noch ungeschlagenen Team der Premier League.