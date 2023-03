Pajor: "Es ist mein großes Ziel, mit diesem Klub die Champions League zu gewinnen"

Mit dem VfL Wolfsburg nimmt Ewa Pajor den achten Anlauf in Richtung Champions-League-Sieg. Vor dem Viertelfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain spricht sie über ihren EM-Traum mit Polen, die Form der Wölfinnen und ihr besonderes Verhältnis zu Alexandra Popp.

Frau Pajor, am Mittwoch treffen Sie auf Paris. Wie sehen Sie die Chancen, ins Halbfinale einzuziehen?

Ich habe noch nie gegen Paris gespielt. Aber klar ist, dass sie stark sind. Dennoch: Wir wollen gegen sie gewinnen und ins Halbfinale einziehen. Das ist unser Ziel.

Wo liegen die großen Stärken von PSG?

Sie spielen sehr offensiv und haben schnelle Spielerinnen. Paris liegt in der französischen Liga nur knapp hinter Olympique Lyon. Wir müssen sehr aufpassen.

Wo liegen die großen Stärken des VfL?

Wir wollen immer das Spiel kontrollieren und in Ballbesitz bleiben. Es gibt immer die Möglichkeit, durch schnelles Umschaltspiel und Konter gefährlich zu sein. Wir müssen gegen Paris zwei perfekte Spiele abliefern.

Freuen Sie sich, dass Sie gegen Paris in der Volkswagen-Arena spielen dürfen? Ist das immer noch etwas Besonderes?

Ja, es ist immer schön, dort zu spielen, weil auch immer viele Zuschauer kommen. Ich hoffe, gegen Paris kommen noch mehr Zuschauer als letztes Jahr gegen Barcelona. Das AOK-Stadion, wo wir normalerweise unsere Heimspiele austragen, ist aber auch toll. Ich spiele sehr gerne dort.

Sie sind seit 2015 in Wolfsburg. 2014 hat der VfL zuletzt die Champions League gewonnen. Wie groß ist Ihr Wunsch, diesen Titel mal zu holen?

Das ist mein großes Ziel, mit dieser Mannschaft und für diesen Klub mal die Champions League zu gewinnen. Wir waren in den vergangenen acht Jahren dreimal im Finale, aber leider hat es nie geklappt.

Waren Sie verzweifelt, als Sie 2020 Ihr drittes Finale gegen Olympique Lyon verloren haben?

Nein, gar nicht. Es ist meine Motivation, doch noch mal die Champions League zu gewinnen. Wir haben uns weiterentwickelt und wollen wieder den Sprung ins Finale schaffen. Und es möglichst auch gewinnen.

Im vergangenen Jahr haben Sie mit dem VfL nur eine Partie verloren: 1:5 im Halbfinal-Hinspiel beim FC Barcelona. Glauben Sie, dass der VfL noch mal so ein schlechtes Spiel abliefert?

Nein. Das war eine einmalige Sache, und ich hoffe, das passiert uns nie wieder. Eine Woche später haben wir beim Rückspiel hier in Wolfsburg ja auch gegen Barcelona gewonnen.

Es wäre gut für den Frauenfußball in Deutschland, wenn beide Top-Vereine ins Halbfinale einziehen würden Ewa Pajor

Gibt es für Sie in diesem Jahr einen Favoriten auf den Titel?

Alle Mannschaften, die jetzt noch dabei sind, haben es auch verdient zu gewinnen. Einen Favoriten gibt es für mich nicht. Wie gesagt: Unser Ziel ist es, das Finale zu erreichen und den Titel zu gewinnen. Aber das ist noch ein langer Weg.

Sie könnten im Halbfinale auf die Bayern treffen, gegen die Sie auch am Samstag in der Liga und am 15. April im Pokal antreten. Wäre das komisch?

Nein. Ich finde, es wäre gut für den Frauenfußball in Deutschland, wenn beide Top-Vereine ins Halbfinale einziehen würden. Das würde ja auch bedeuten, dass Deutschland im Finale vertreten wäre.

Sie haben in dieser Saison in der Champions League schon sieben Tore geschossen. Ist die Königsklasse etwas Besonderes für Sie?

Ja, dieser Wettbewerb ist etwas Besonderes für mich. Dort sind nur die besten europäischen Mannschaften vertreten. Als ich noch ein Mädchen war, war es schon mein Traum, mal in der Champions League zu spielen. Jetzt kann ich diesen Traum leben.

Im Dezember 2021 haben Sie die Star-Truppe vom FC Chelsea in Wolfsburg mit 4:0 geschlagen und sind ins Viertelfinale eingezogen. War das ein "magischer" Abend?

Ja, wir waren an diesem Abend unfassbar gut. Wir mussten mit zwei Toren Unterschied gewinnen und haben dann mit 4:0 gewonnen - das war wirklich magisch. Ich erinnere mich natürlich sehr gerne daran.

Ich freue mich, wenn wir alle drei Tage spielen, weil ich es liebe. Ich bin immer bereit. Es gibt keine Müdigkeit bei mir. Ewa Pajor

Trotz der Liga-Niederlage zuletzt gegen Hoffenheim: Ist der VfL in dieser Saison noch besser als zuvor?

Ich finde schon. Wir hatten im Sommer keinen großen Umbruch, kennen uns schon länger und harmonieren deshalb auch noch besser. Jede Spielerin weiß, wo die andere hinläuft. Wir haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht.

2022 haben Sie alle nationalen Spiele gewonnen. Haben Sie so eine Serie vorher für möglich gehalten?

Wir wollen immer alle Spiele gewinnen, das ist unsere Mentalität. So eine Serie war natürlich klasse. Das Wichtigste ist aber, dass wir bis zum Ende der Saison fokussiert und konzentriert bleiben müssen.

Gibt es eine Mitspielerin, von der Sie besonders profitieren?

Ich verstehe mich mit allen sehr gut. Es gibt natürlich so eine Spielerin wie Poppi (Alexandra Popp, d. Red.), mit der ich schon seit acht Jahren zusammenspiele, und da brauchen wir keine Worte, um uns zu verstehen.

Sie haben jetzt wieder einige englische Wochen vor sich. Wenn man Sie auf dem Platz sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass Sie mal müde werden. Oder gibt es das doch mal?

Nein. Ich freue mich, wenn wir alle drei Tage spielen, weil ich es liebe. Ich bin immer bereit. Es gibt keine Müdigkeit bei mir. Wir haben hier in Wolfsburg beste Bedingungen und Voraussetzungen, um schnell und gut zu regenerieren.

Es gibt für mich auch keinen Frauen- und Männerfußball. Es ist einfach Fußball. Ewa Pajor

Die EM hat in Deutschland viel ausgelöst: Kriegen Sie das auch mit?

Ja. Die EM hat hier in Deutschland wirklich viel bewegt. Klasse, dass jetzt viel mehr Zuschauer in alle Frauen-Bundesligastadien kommen. Es gibt für mich auch keinen Frauen- und Männerfußball. Es ist einfach Fußball.

Finden Sie es schade, dass Sie mit Polen noch keine EM oder WM spielen konnten?

Ja, schade ist es schon. Aber wir wissen auch, dass wir einige Schritte nach vorne gemacht haben, und unser Ziel ist es, dass wir die Qualifikation für die EM 2025 schaffen. Es ist ein weiter Weg, aber ich denke, dass wir es schaffen können.

Hätten Sie es vor acht Jahren, als Sie nach Wolfsburg gekommen sind, für möglich gehalten, dass Sie mal so eine Entwicklung nehmen werden?

Stimmt. Ich war sehr jung und habe in meinem ersten Jahr beim VfL auch nicht viel in der 1. Mannschaft gespielt, sondern in der 2. Mannschaft in der 2. Bundesliga. Durch das intensive Training mit den besten Spielerinnen habe ich mich von Tag zu Tag weiterentwickelt. Nach einer Saison lief es dann schon viel besser für mich, und ich habe in der 1. Mannschaft gespielt. Ich fühle mich in Wolfsburg schon lange sehr wohl. Das ist eine tolle Geschichte für mich.

Sie hatten ja auch durchaus Angebote von anderen Vereinen, sind aber in Wolfsburg geblieben. Warum?

Der VfL Wolfsburg hat seit Jahren schon eine der besten Mannschaften in Europa. Wir haben so viele Titel gewonnen und machen im Optimalfall so weiter.

Ist für Sie ein Wechsel vorstellbar?

Mein Vertrag läuft noch bis 2025, und ich möchte Minimum so lange in Wolfsburg bleiben. Das Wichtigste ist, dass ich mich hier sehr wohlfühle und mit dem VfL Wolfsburg viele Titel gewinnen möchte.

Das Interview erschien erstmals in der kicker-Ausgabe vom vergangenen Montag - hier können Sie sich den kicker als eMagazine im Flex-Abo sichern. Ewa Pajor ist auch Teil der UEFA-Kampagne "Recognise Game", einer Video-Serie zur Frauen-Champions-League.