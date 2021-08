Pätzolds Fehler mit Neuberger: "Das kreide ich mir an"

Der FC Ingolstadt hat in Darmstadt eine deftige Klatsche kassiert - auch aufgrund einer verfehlten Personalentscheidung, die Trainer Roberto Pätzold nach Spielschluss eingestand.

Wechselte in Darmstadt nicht früh genug aus: Ingolstadts Coach Roberto Pätzold. picture alliance/dpa

"Im Nachhinein war es ein Fehler, Maximilian Neuberger nicht auszuwechseln", gab Pätzold nach dem 1:6 in Darmstadt am Sonntag zu. Zwar hatte er das getan, allerdings "erst" in der Halbzeit. Da lag sein Team bereits mit 0:4 zurück, Innenverteidiger Neuberger hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt (kicker-Note 6).

Die Leistung des 21-Jährigen hatte aber offenbar eine Vorgeschichte: Neuberger war bereits nach wenigen Sekunden Spielzeit mit Darmstadts Patric Pfeiffer zusammengestoßen. Wie Pätzold offenbarte, habe es sich allerdings erst im Nachhinein herausgestellt, dass Neuberger "nach dem Zusammenprall zu Beginn erhebliche Schwindelgefühle hatte". Trotzdem nahm der Coach die Entscheidung, den jungen Abwehrspieler auf dem Feld zu lassen, auf die eigene Kappe: "Das kreide ich mir an."

Spielt Antonitsch gegen Nürnberg?

Letztlich lag es aber bei weitem nicht nur an Neuberger, dass der Sonntag für den FCI mit einer Abreibung endete. "Der Gegner hat uns unsere Grenzen aufgezeigt und war uns in fast allen Belangen überlegen", gestand Pätzold ein. Gut möglich, dass er beim kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg, dem ersten Aufeinandertreffen beider Teams seit dem Relegations-Drama 2020 wieder Erfahrung in die junge Innenverteidigung Keller/Neuberger bringt.

Nico Antonitsch, in Darmstadt zur Pause für Neuberger eingewechselt, dürfte ein Kandidat sein. Mit ihm in der Innenverteidigung fuhr Ingolstadt schließlich im DFB-Pokal den bislang einzigen Pflichtspielsieg dieser Saison ein.