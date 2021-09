Pätzold unter Druck

Gegen Fortuna Düsseldorf will der FC Ingolstadt den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Bei Vorstandschef Peter Jackwerth "beginnt jetzt die Uhr zu ticken".

Am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt der FC Ingolstadt den Tabellen-13. Fortuna Düsseldorf. Im Vorfeld der Partie meldete sich FCI-Vorstandschef Peter Jackwerth zu Wort. Für Roberto Pätzold könnte es im Falle einer neuerlichen Niederlage eng werden.

"Die Vereinsführung und der Aufsichtsrat haben sich bisher komplett rausgehalten, weil wir mit dem neuen Weg auch uns ein bisschen entlasten wollten. Aber bei mir persönlich beginnt jetzt die Uhr zu ticken", sagte Jackwerth am Donnerstag dem "Donaukurier". "Die 3. Liga war eine Lehre für uns. Ich will da nicht mehr hin."

Aufsteiger Ingolstadt steht nach nur einem Sieg aus den ersten sieben Spieltagen auf Platz 17 in der 2. Bundesliga. Aus drei Heimspielen konnten die Oberbayern bislang lediglich einen Zähler mitnehmen.

Pätzold spürt weiterhin Rückendeckung

Der Trainer will sich von der Unruhe jedoch nicht anstecken lassen. Das Gefühl, dass der Heimauftritt gegen die Fortuna ein Endspiel für Pätzold ist, "gibt mir niemand im Verein", so der Trainer der Ingolstädter. Stattdessen berichtete er von "gewinnbringenden Gesprächen". Einsatz und Bereitschaft könne er seinen Spielern nicht absprechen, doch "jetzt gilt es, diesen Aufwand zu belohnen".

Nach der jüngsten 1:4-Niederlage beim FC St. Pauli lag der Fokus in dieser Trainingswoche auf der Abwehr von hohen Bällen. "Düsseldorf bringt viele Flanken in die torgefährliche Zone. Das war natürlich Trainingsschwerpunkt, auch weil wir hier in den vergangenen Spielen nicht geglänzt haben." Personell hat sich bei den Ingolstädtern nicht viel getan. Thomas Keller ist wieder zurück im Mannschaftstraining, wird aber wohl noch nicht im Kader gegen Düsseldorf stehen.

Die Ingolstädter könnten mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Fortuna herankommen. Jackwerths Uhr würde dann wohl wieder etwas langsamer ticken.