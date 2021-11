Paderborns Wohlgemuth relativiert Aufstiegschancen

Gewinner am Samstag gegen Ingolstadt, Gewinner auch in der Spitzengruppe der Tabelle an diesem Wochenende. Der SC Paderborn 07 geht entspannt in die Länderspielpause. Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth schaut mit dem kicker schon in die Zukunft - und gibt sich dabei als Realist.

Paderborner Erfolgsgaranten: Felix Platte und Sven Michel (re.). imago images/Ulrich Hufnagel