Paderborns Torjäger Platte fällt aus

Zweitligist Paderborn muss in den nächsten Wochen auf Stürmer Felix Platte verzichten. Das teilten die Ostwestfalen am Dienstag mit.

Der 23-Jährige hat sich laut Vereinsangaben einen Muskelfaserriss im Bereich der rechten Hüfte zugezogen. Wie lange der Angreifer ausfallen wird, wurde nicht bekanntgegeben. Der individuelle Heilungsverlauf werde darüber entscheiden.

Ob Platte in diesem Jahr nochmal zum Einsatz kommt, ist somit fraglich. Beim jüngsten 0:0 des SCP in Hannover wurde der Stürmer zur Pause für Kai Pröger eingewechselt und spielte die komplette zweite Halbzeit durch.

In dieser Saison absolvierte Platte bisher zwölf Spiele für Paderborn, acht davon von Anfang an (kicker-Notendurchschnitt 2,72). Mit sechs Toren und vier Assists belegt der U-21-Europameister von 2017 den neunten Platz in der Scorer-Rangliste der 2. Liga.