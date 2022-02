Paderborns Stürmerpuzzle nach Michel: Kwasniok ist nicht besorgt

Zweimal ist der SC Paderborn zuletzt ohne eigenes Tor geblieben. Das Stürmerpuzzle bei den Ostwestfalen hängt auch mit dem Abgang von Sven Michel zusammen - besorgt ist Cheftrainer Lukas Kwasniok allerdings nicht.

Seit vier Spielen wartet der SCP auf einen Sieg. Das 0:2 auf Schalke bedeutete zugleich das Ende der Auswärtsserie - bis zur Partie am vergangenen Freitag hatte Paderborn noch kein Spiel auf fremdem Platz verloren. "Wir sind enttäuscht. Alle Daten sind mehr oder weniger ausgeglichen, teils auf unserer Seite", fasste der 40-Jährige die Partie zusammen. "Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns die Dinge nicht schön reden. Es geht darum, in den richtigen Momenten da zu sein. Und das sind wir aktuell nicht so. Daran gilt es zu arbeiten."

Es ist jetzt keine so große Überraschung, dass er uns an der einen oder anderen Stelle fehlt. Lukas Kwasniok über Sven Michel

Ein Trend bereitet derweil Sorgen, denn zum zweiten Mal in Folge blieben die Ostwestfalen ohne eigenes Tor - ein Novum unter Kwasniok. Gründe dafür gibt es allerdings zuhauf: Mit Sven Michel (zu Union Berlin) hat sich Paderborns Toptorschütze und -scorer Richtung Bundesliga verabschiedet. An die Quote des 31-Jährigen (14 Tore, acht Vorlagen, kicker-Notenschnitt 2,66) kommt bislang kein Paderborner heran.

"Es ist jetzt keine so große Überraschung, dass er uns an der einen oder anderen Stelle fehlt", betonte Kwasniok. "Für uns gilt es Lösungen zu finden. Da gilt es nicht irgendwie nach hinten zu schauen, sondern nach vorne."

Doch wie könnten diese Lösungen heißen? Auf Rang zwei der internen Torschützenliste steht Felix Platte, doch der Angreifer war krank, kämpft zudem mit den Folgen einer Knöchelverletzung und erfüllte zuletzt "nur" die Rolle des Jokers. Die Neuzugänge Kemal Ademi und Marvin Cuni haben noch Trainingsrückstand. Und Kai Pröger (vier Treffer in dieser Saison) lief in Gelsenkirchen von Beginn an auf, wartet aber seit Mitte Oktober auf ein Tor.

Bleibt noch Dennis Srbeny. Der Toptorschütze aus der Vorsaison wurde gegen S04 eingewechselt und hätte seine erfrischende Leistung um ein Haar mit einem Treffer belohnt, traf aber nur den Pfosten. "Er hat nach seiner Einwechslung ein echt gutes Spiel gemacht", sagte Kwasniok.

Dass Srbeny auch weiterhin eine wichtige Rolle ausfüllen kann, betonte Kwasniok. Gegen Schalke habe er mit "sehr breit aufgefächerten Stürmern" spielen wollen, "die einfach Geschwindigkeit mitbringen". Ein Anforderungsprofil, das nicht ganz auf Srbeny passt. Mit Ademi beispielweise sei der gebürtige Berliner aber ganz sicher eine Option für die Zukunft. Womöglich auch, egal in welcher Konstellation, im Freitagabendspiel gegen Aue.