Paderborns Pieringer nach Traum-Einstand: "Bisher habe ich nur Positives erlebt"

Ein Viererpack im ersten Spiel - der Start hätte für Paderborns neuen Stürmer im Pokalspiel in Wernigerode kaum besser laufen können.

In manchen Klubs ist der Einstand eines neuen Spielers mit dem Anstimmen eines Liedes vor versammelter Mannschaft verbunden. Marvin Pieringer weiß nicht, ob ihm das in Paderborn auch noch bevorsteht. Sportlich aber hat die in der vorigen Woche verpflichtete Leihgabe des FC Schalke 04 eine fulminante Vorstellung bereits abgeliefert: Vier Tore und die Vorarbeit zu einem weiteren Treffer steuerte der 22-Jährige zum völlig ungefährdeten 10:0 in der ersten DFB-Pokalrunde beim FC Einheit Wernigerode bei.

Pieringer: "Ein super Einstand, das macht Lust auf mehr"

"Ein super Einstand, das macht Lust auf mehr", so der "Spieler des Spiels" der Partie bei den Harzern. "Und eine gute Gelegenheit die Mannschaft kennenzulernen." Denn erst seit Mittwoch ist Pieringer bei seinem neuen Team, mit dem er zwei Trainingseinheiten absolvierte. "Bisher habe ich nur Positives erlebt", sagt er. Zwischen den westfälischen Nachbarn aus Gelsenkirchen nach Paderborn zu wechseln, sei in diesem Moment der richtige Schritt für ihn. "Auf Schalke hat man klar mit mir kommuniziert, dass ich in dieser Saison nur auf wenig Spielzeit in der 1. Liga gekommen wäre", so der im schwäbischen Bad Urach geborene Rechtsfuß. "Die ersten Gespräche mit Paderborn waren sehr positiv. Wie sie hier spielen wollen, dass sie wirklich Fußball spielen wollen, hat mich überzeugt."

Sein erster Beitrag am Wochenende: Zwei mit viel Übersicht eingeschobene Bälle, ein artistischer Seitfallzieher und ein Abstauber - Pieringer präsentierte in seinem ersten Spiel fast die ganze Palette dessen, was einen Stürmer ausmacht. Auch wenn es ihm der fünftklassige Gegner leicht machte - der Auftritt taugte für Pieringer dennoch dazu, schon einmal optimistisch in die Zukunft zu sehen: "Wir haben ein sehr gutes Potenzial, die Qualität hier ist hoch. Ich denke, dass wir in der Liga gut mitspielen können."

Kswasniok: "Mit Hannover wartet in der Liga ein ganz anderes Kaliber"

Auch Lukas Kwasniok konnte sich über den Traumstart seines Neuen freuen, wobei: "In allererster Linie war es für ihn und die Mannschaft wichtig", so der Trainer. "Ich weiß ja um Marvins Qualitäten. Natürlich wird es für einen Spieler leichter, wenn er mit einem Viererpack startet. Aber schon nächste Woche gegen Hannover wartet in der Liga ein ganz anderes Kaliber."

Michael Richter