Paderborns neues Trikot erinnert an alte Zeiten

Mit dem kürzlich vorgestellten Heimtrikot zur neuen Saison spannt der SCP07 den Bogen zu erfolgreichen Jahren, die man in der altehrwürdigen Spielstätte der Stadt erlebte.

Stadionnamen ändern sich, das gehört im heutigen Fußball dazu. In Paderborn etwa weicht zur neuen Saison die Bezeichnung "Benteler-Arena" dem Titel "Home Deluxa Arena". Gleichermaßen ändern sich bei den Ostwestfalen auch die Trikots. Diese aber lassen 2022/23 im Design die Erinnerung an eine Spielstätte der Stadt aufleben, die in nunmehr 65 Jahren ihres Bestehens nicht ein einziges Mal den Namen wechselte: Das Hermann-Löns-Stadion.

Oftmals lief der SC Paderborn 07 oder die Teams der Vorgängervereine TuS Schloß Neuhaus (von 1957 an) und TuS Paderborn-Neuhaus (seit 1985) dort in jenen längsgestreiften schwarz-blauen Shirts auf, die auch nun wieder für eine Saison das Heimtrikot darstellen sollen. Im weiten Rund mit der einseitigen Tribüne, vier Flutlichtmasten, einer schmalen Laufbahn und zwei Besonderheiten - einer Hochspannungsleitung quer über das Gelände und der charakteristischen Spielerbrücke hinter einem der Tore - finden heute noch 12 000 Zuschauer Platz. Werden im "HLS" inzwischen nur noch Amateur- und Footballspiele ausgetragen, so war der Platz einst Schauplatz großer Paderborner Triumphe wie etwa der Aufstiege bis in die 2. Bundesliga. Am 21. August 2004 fand dort auch das berühmte Skandalspiel im DFB-Pokal zwischen dem SCP07 und dem HSV mit Schiedsrichter Robert Hoyzer statt.

Nach einigen Schwierigkeiten und Verzögerungen wegen Anwohnerprotesten konnten die Paderborner Profis zur Saison 2008/09 schließlich in das neue Stadion umziehen. Während an alter Stätte auch ein Denkmal den bekannten deutschen "Heidedichter" (1866-1914) würdigt, ist es in der neuen Arena die Hymne, die stets bei Toren der Heimmannschaft ertönt: "Hermann Löns, die Heide Heide brennt…"

Jetzt spannt der Zweitligist auch im Outfit seiner Mannschaft den Bogen in die Vergangenheit. Das neue Trikot, den neuen Stadion-Schriftzug und vielleicht ja auch die Hymne können die Fans an diesem Freitagabend im Testspiel gegen den VfL Bochum (19.30 Uhr) erstmals live erleben.