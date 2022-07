Paderborns Conteh zwischen Wernigerode und Wernigerode

Für drei Zugänge des SC Paderborn 07 beginnt der neue Pokalwettbewerb dort, wo der alte aufgehört hatte. Bei einem dieser Spieler gibt es zudem Assoziationen zu einem inzwischen berühmten Vorgänger im Team der Ostwestfalen...

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und der Fußball schreibt bisweilen kuriose Geschichten. Beim SC Paderborn 07 zum Beispiel kommt es an diesem Samstag dazu, dass ein Spielertrio exakt gegen jenen Gegner antritt, gegen den es im Pokal die vergangene Saison auch beendet hatte...

Rückblende: Samstag, 21. Mai 2022, Finale im Landespokal Sachsen-Anhalt. In Halberstadt stehen sich der FC Einheit Wernigerode, Siebtplatzierter der Oberliga Süd des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes, und Drittligist 1. FC Magdeburg gegenüber. Magdeburg gewinnt das Spiel deutlich mit 5:0, doch der unterlegene Fünftligist darf sich ebenfalls freuen: Weil der FCM über seinen Spitzenplatz in der Meisterschaft ohnehin für die nun anstehende 1. Hauptrunde im DFB-Pokal qualifiziert ist, rückt der unterlegene FC Einheit nach - und zieht bei der Auslosung als Gegner den SC Paderborn 07.

Zu den Ostwestfalen wiederum waren in der Sommer-Transferperiode mit Sirlord Conteh, Raphael Obermair und Tobias Müller drei Spieler des 1. FC Magdeburg gewechselt. Während Müller im Landespokalendspiel von Trainer Christian Titz zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, spielten Obermair und Conteh 90 Minuten lang durch. Conteh eröffnete sogar nach 15 Minuten den Torreigen und legte in der 70. Minute per Handelfmeter seinen zweiten Treffer nach.

Conteh setzt Akzente und hat sich "gut eingelebt"

Gelingt dies dem Deutsch-Ghanaer am Samstag gegen denselben Gegner womöglich wieder? Zwischen Wernigerode und Wernigerode hat Conteh bei seinem neuen Klub schon den einen oder anderen Akzent gesetzt. Der aus den Jugendteams des TSV Wandsetal und von Concordia Hamburg hervorgegangene Rechtsfuß, der über Vorwärts-Wacker Billstedt, den VfB Lübeck, TSV Sasel, FC St. Pauli II und eben Magdeburg nach Paderborn gelangte, konnte im Team von Trainer Lukas Kwasniok bereits im ersten Punktspiel beim 5:0 über den Karlsruher SC sein erstes Zweitligator erzielen. "Ich habe mich gut eingelebt", erzählte der Angreifer kürzlich der Neuen Westfälischen. Den Schritt zum SCP07 hat er nicht bereut, die Entscheidung zum Wechsel dorthin war offenbar die richtige. "Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und mir das Gefühl gegeben, dass ich ein wichtiger Teil der Mannschaft sein kann."

Wie wichtig? Das muss Sirlord, der einst bei Concordia seinen Spitznamen "Sissi" verpasst bekam, noch zeigen. Assoziationen gibt es unweigerlich zu Christopher "Jimmy" Antwi-Adjei, der einst als Nobody nach Paderborn kam und sich inzwischen dem Erstligisten VfL Bochum anschloss. Unter dem damaligen Paderborner Trainer Steffen Baumgart war der im westfälischen Hagen geborene Außenbahnspieler zum Bundesligaprofi und später sogar zum Nationalspieler Ghanas (drei Einsätze) gereift. Aussichten, die für den 26-jährigen Conteh momentan noch nicht bestehen. Aber der Fußball schreibt mitunter kuriose Geschichten…