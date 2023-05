Paderborns Aufstieg passé? "Der Fußball ist verrückt"

Zwei Rückstände holte der SC Paderborn beim HSV auf. Dennoch jubelte nach Abpfiff beim SCP niemand, scheint der Aufstieg doch verpasst. Ganz aufgegeben haben die Ostwestfalen die Überraschung aber nicht.

Die Ausgangssituation war klar gewesen: Im direkten Duell mit dem drittplatzierten HSV brauchte Verfolger Paderborn mit sechs Zählern Rückstand einen Sieg, um den Aufstiegskampf bei vor der Partie vier verbleibenden Spielen nochmal richtig anzuheizen. Gelungen ist dies nicht, 2:2 hieß es nach einer intensiven Auseinandersetzung im Volksparkstadion. Auch weil die Ostwestfalen sich defensiv nicht immer sattelfest präsentiert hatten.

Rohr moniert Abwehrarbeit: "Über das zweite müssen wir nicht reden"

"Wir haben die Tore ein bisschen verschenkt", monierte Maximilian Rohr nach Abpfiff bei "Sky". "Bobby (Robert Glatzel, Anm. d. Red.) setzt sich da beim ersten Tor gegen drei, vier Mann durch. Das darf uns so nicht passieren", analysierte die HSV-Leihgabe das 0:1, nach dem die Gäste in Hamburg schnell zurückgeschlagen hatten. Trockener fiel sein Kommentar zum 1:2 aus, bei dem Kollege Tobias Müller sich von Sonny Kittel als letzter Mann den Ball hatte abnehmen lassen: "Über das zweite müssen wir nicht reden."

Dennoch konnte der polyvalente Musterschüler Lukas Kwasnioks mit dem Remis leben: "Das Unentschieden geht schon in Ordnung." Fest machte der 27-Jährige Spätstarter dies an der Entstehung des zweiten Ausgleichs, den der HSV quasi dem SCP geschenkt hatte, indem Miro Muheim den späteren Torschützen Florent Muslija gleichermaßen unnötig wie unglücklich im Sechzehner zu Fall gebracht hatte. Entsprechend befand Rohr: "Wir bekommen auch einen glücklichen Elfmeter in einer Situation, in der man nicht unbedingt einen bekommen muss."

Nur die Zuschauer gewinnen

Glücklich war auch sein Trainer - allerdings nur mit der Art und Weise des Spitzenspiels: "Ich habe vor dem Spiel gesagt, es wird auf jeden Fall einen Gewinner geben und das wird der neutrale Zuschauer sein", leitete Kwasniok sein Fazit ein und hielt fest: "Beide Mannschaften haben Wort gehalten. Es war ein verrücktes, packendes, spannendes Spiel." Ein Spiel, in dem ihm der Ausgang jedoch nicht passte: "Dem Sieg waren wir insgesamt über 90 Minuten einen Tick näher."

Da dieser Tick sich jedoch nicht in einem Dreier niederschlug, ist der Aufstieg in weite Ferne gerückt. Schließlich bleibt der Relegationsrang bei drei verbleibenden Spielen weiterhin sechs Punkte entfernt. Die punktgleichen Konkurrenten Fortuna Düsseldorf und St. Pauli könnten darüber hinaus im Laufe des Spieltags am SCP vorbeiziehen. Soll es also doch noch irgendwie in die Relegation gehen, sind drei Siege quasi Pflicht.

Die nächste Chance auf einen essenziellen Erfolg besteht am Sonntag ab 13.30 Uhr (LIVE! bei kicker). Vor heimischer Kulisse empfängt der SC Paderborn allerdings niemand Geringeren als den 1. FC Heidenheim, der den direkten Aufstieg so gut wie fixieren könnte. Trotzdem haben sie den Glauben in Ostwestfalen aber nicht aufgeben - zumindest wenn man Rohr glauben darf: "Der Fußball ist verrückt." Eine Phrase, die in Paderborn die nächsten Wochen auf dem Prüfstand stehen wird.