Paderborner Balance - Kwasniok und die "Momentaufnahme"

Der SC Paderborn ist derzeit nur schwer zu bremsen. Beim 1:0 gegen Magdeburg fuhren die Ostwestfalen bereits den fünften Sieg im siebten Spiel ein. Das sollte man allerdings nicht zu hoch hängen, wenn es nach Trainer Lukas Kwasniok geht.

Der SC Paderborn steht für Offensivfußball. 21 Tore in den ersten sieben Partien sind eine beeindruckende Zahl. Aber, und damit steht und fällt das Spiel einer jeden Mannschaft: Am Ende geht es in erster Linie um die Balance. Und auch diese haben die Ostwestfalen.

Der SCP bringt ja nicht nur eine immense Wucht in der Offensive auf den Rasen - er paart diese auch mit Stabilität in der Defensive. Stellvertretend dafür steht diese Statistik: Beim jüngsten 1:0 gegen Magdeburg gab Paderborn 27 Torschüsse ab und gestattete dem Gegner nur deren sechs. Am Ende blieb der Tabellenführer bereits zum dritten Mal in der noch jungen Saison ohne Gegentor und verteidigte damit Platz eins. Hinterher sagte Trainer Lukas Kwasniok: "Wir genießen die Momentaufnahme."

Dass der Vorjahres-Siebte in diesem Jahr derart erfolgreich sein würde, damit war im Vorfeld der Saison nicht zu rechnen. Ein Reifeprozess und kluge Transfers haben die Paderborner nun aber dorthin gebracht, wo sie nun stehen.

Exemplarisch dafür könnte Maximilian Rohr stehen. Der 27-Jährige, eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler, stieß erst wenige Tage vor dem Magdeburg-Spiel zur Mannschaft, überzeugte dann aber als linker Verteidiger einer Dreierkette. Gewiss auch ein Grund: Rohr kam in ein stimmiges Gebilde hinein.

Er habe "keine Überdinge, sondern absolute Sachlichkeit erwartet", sagte Kwasniok später. Rohr sei zwar noch nicht bereit für 90 Minuten, aber, und das steht für Paderborns Coach über allem: "Er macht uns besser." Weil auch er dazu beiträgt, das Spiel in der Waage zu halten.