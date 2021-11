Paderborner Auswärtsmonster brauchen "Disziplin und Gier"

Der SC Paderborn geht gerne auf Reisen, sogar sehr gerne: Von ihren sechs Gastspielen brachten die Ostwestfalen stolze 16 Punkte mit. Wohl auch aus diesem Grund freut sich der Tabellendritte auf die Partie bei Hannover 96 am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Gewohntes Bild: Paderborn strahlt nach einem Auftritt in der Fremde (hier in Karlsruhe). imago images/Eibner

"Wir brennen förmlich drauf", gewährte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok am Donnerstag bei der Pressekonferenz Einblick in sein Seelenleben und das seines Teams. Ob sich der SCP die prekäre Lage der Niedersachsen zu Nutze machen kann? "Hannover steht aktuell mit dem Rücken zur Wand. Wir können frei aufspielen", meinte Kwasniok, um aber sofort einzuschränken: "Das macht die Situation aber nicht leichter."

Kwasniok fordert vor allem zwei Attribute

Denn der 40-Jährige erwartet heftige Gegenwehr von den 96ern, die auf Platz 15 dümpeln und ihre dürftige Heimbilanz (2/1/3) sicherlich aufhübschen wollen. Dem gegenüber stehen teilweise herausragende Auswärtsauftritte der Ostwestfalen, die mit fünf Siegen und einem Remis bei 18:6 Toren bisher in der Fremde mächtig aufgetrumpft haben. Ein Selbstläufer also? Keineswegs, sagt Kwasniok: "Wir benötigen in Hannover extrem viel Disziplin und Gier", fordert der Paderborner Coach, gewohnte (Auswärts)-Attribute einzubringen.

Quintett fällt aus, Trio fraglich

Kwasniok muss dabei zumindest auf ein Quintett verzichten: Marco Stiepermann, Johannes Dörfler, Frederic Ananou, Marcel Mehlem und Maximilian Thalhammer fallen aus unterschiedlichen Gründen aus. Dazu ließ der Coach wissen, dass die Stammkräfte Jamilu Collins, Julian Justvan und Felix Platte "für die Startformation" fraglich seien. Zumindest für Platte benannte Kwasniok einen möglichen Ersatz namentlich: "Dennis Srbeny nimmt seine aktuelle Rolle sehr gut an und bietet sich im Training an." Aber er sei "final mit seinen Überlegungen für morgen noch nicht durch".

Unterstützung ist dem aktuellen Dritten, der mit einem Sieg zumindest bis Samstagnachmittag die Tabellenspitze erklimmen würde, laut Geschäftsführer Martin Hornberger gewiss: Rund 1.300 Fans werden das Team nach Hannover begleiten.