Paderborn zurück an die Spitze - HSV bleibt dran - Fürth verpasst Befreiungsschlag

Der SC Paderborn hat am Samstagnachmittag seine Tabellenführung mit einem knappen Heimsieg gegen Magdeburg behauptet. Im Parallelspiel verpasste Bundesliga-Absteiger Fürth gegen St. Pauli einen Befreiungsschlag. Keine Tore fielen in Regensburg, während der HSV am Abend den KSC niederrang.

Reis entscheidet Topduell gegen den KSC

Am Samstagabend stand das Topduell zwischen dem Hamburger SV und dem formstarken KSC auf dem Programm. Das Spiel hielt, was es im Vorfeld versprochen hatte. Reis brachte die Rothosen kurz vor dem Halbzeitpfiff nach feinem Solo in Führung (42.). Das 1:0 hatte dann bis zum Schluss bestand, auch weil die Badener Pfostenpech hatten (Wanitzek, 57.) und sich zudem in einer intensiven Schlussphase von einer allgemeinen Hektik anstecken ließen. Der HSV blieb mit dem Dreier ganz oben dran - etwa am SC Paderborn.

Metcalfe sichert St. Pauli zumindest einen Punkt

Die SpVgg Greuther Fürth hat am Samstagnachmittag einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller der 2. Liga verpasst. Die Mittelfranken drehten gegen St. Pauli einen Rückstand, verpassten am Ende aber auch im siebten Anlauf den ersten Saisonsieg (0/4/3). In einer druckvollen Anfangsphase hatte Hartel die Gäste (19.) in Führung gebracht, die bis zur Pause Bestand haben sollte. Dann aber kam Fürth mit Wut aus der Kabine und drehte die Partie binnen vier Minuten (Hrgota, 48./Irvine-Eigentor, 52.). In der Schlussphase drückte St. Pauli allerdings auf den Ausgleich und belohnte sich in Person von Metcalfe (85.). Die Hamburger hätten beinahe noch drei Punkte aus Franken entführt, doch das nötige Quäntchen Glück fehlte.

Paderborn behauptet Tabellenführung

Andernorts hat der SC Paderborn seine Tabellenführung behauptet - durch einen knappen 1:0-Heimsieg über Aufsteiger Magdeburg. Dieser schlug sich wacker, agierte allerdings bereits ab der 40. Minute in Unterzahl. Innenverteidiger Lawrence holte sich eine vermeidbare Ampelkarte ab. Nach dem Seitenwechsel drückte Paderborn auf den Dreier, belohnte sich aber erst elf Minuten vor Schluss. Joker Pieringer erzielte das goldene Tor (79.). In der Nachspielzeit hätte der SCP beinahe nachgelegt, doch Justvan traf mit einem tollen Freistoß nur die Latte.

Keine Tore in Regensburg

Jahn Regensburg blieb derweil zum fünften Mal in Serie ohne eigenen Treffer, konnte aber zumindest den jüngsten Negativlauf stoppen. Im ersten Abschnitt hatte der Gast aus Kiel gute Chancen, Pichler und Skrzybski ließen ihre Möglichkeiten aber liegen. Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 71. Minute, ehe Erras' Schuss kurz vor der Torlinie von Elvedi entschärft werden musste. Am Ende brachte Regensburg aber das 0:0 über die Zeit und ist mit nun acht Punkten Zwölfter.

Kleindienst schießt Heidenheim zum Sieg

Heidenheim gegen Düsseldorf - dem Sieger im Verfolgerduell winkte am Freitagabend sogar die vorübergehende Tabellenführung. Nach Chancen auf beiden Seiten sorgte eine Standardsituation für die Führung der Hausherren. FCH-Akteur Beck und Zimmermann gingen beide zum Leder, letztlich war wohl der Düsseldorfer zuletzt am Ball (23.). Zwar hatte Heidenheim durch Beck zwei exzellente Gelegenheiten auf das 2:0, doch die Fortuna blieb dran und schlug ihrerseits nach einer Ecke zurück - Kownacki drückte das Leder in der 59. Minute über die Linie. Die Rheinländer waren danach einen Tick aktiver, doch ebenso wenig wie Heidenheim in der Lage, entscheidende Impulse zu setzen - bis zur 87. Minute. Kleindienst stellte aus dem Nichts auf 2:1, womit der FCH die Tabellenführung am Freitagabend erklomm.

Erster Löwen-Sieg: Kaufmann lässt Nürnberg schlecht aussehen

Mit den frisch verpflichteten de Medina und Benkovic wollte Braunschweig gegen den Club den ersten Saisonsieg erzwingen. Doch es waren die Nürnberger, die als erstes zuschlugen: Castrop stand in der 10. Minute goldrichtig und drückte das Leder über die Linie. Zwar antworteten die Löwen nur drei Minuten später in Person von Kaufmann mit einem Schuss ins kurze Eck, bei dem FCN-Keeper Mathenia nicht die allerbeste Figur machte. Die tonangebenden Franken ließen allerdings nicht locker und stellten dank Duah auf 2:1 (29.). Braunschweig blieb jedoch effektiv: Ujah sprang nach Mathenias Parade gegen Kaufmann das Leder vor die Füße - 2:2, gleichzeitig der Pausenstand. Die Löwen hatten nun endgültig Blut geleckt: Pherai hämmerte das Leder aus der Distanz ins Dreieck (59.), drei Minuten später legte Kaufmann nach. Zu viel für Nürnberg: Auch in der Folgezeit fanden die fehlerbehaften Franken nicht mehr den roten Faden gegen aggressive und engagierte Braunschweiger, die jederzeit gefährlich blieben. Trotz Chancen auf beiden blieb es beim verdienten 4:2 für die Eintracht.