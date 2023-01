Paderborn: Wohlgemuth-Rückkehr vor vollem Haus

Zum bevorstehenden Pokal-Schlager gegen Erstligist Stuttgart kann der SCP07 auf ein ausverkauftes Stadion hoffen. Überhaupt sind die Zuschauerzahlen für den Zweitliga-Sechsten zufriedenstellend.

Im Zeichen der raschen sportlichen Rückkehr des ehemaligen Sport-Geschäftsführers Fabian Wohlgemuth steht die nächste DFB-Pokal-Runde in Paderborn. Am Dienstag, 31. Januar, empfängt der Zweitligist dort im Achtelfinale Erstligist Stuttgart. Zum VfB war der 43-Jährige erst im vergangenen Dezember gewechselt.

SCP kurbelt Rückrunden-Dauerkarten-Verkauf an

Beim Wiedersehen mit ihrem Ex-Manager können die Ostwestfalen mit einem vollen Haus rechnen. "Der Public-Bereich ist ausverkauft", meldet der Klub. Es seien keine Steh- und Sitzplätze mehr verfügbar, im regulären Verkauf seien nur noch VIP-Karten erhältlich. Allerdings bleibt spätentschlossenen Fans noch eine "Hintertür" ins Stadion offen: Der Erwerb einer Rückrunden-Dauerkarte eröffne eine letzte Chance auf ein Vorkaufsrecht für Pokal-Tickets im Sitz- und Stehplatz-Bereich, teilt der Klub weiter mit. "Als besonderes Bonbon und Anreiz für den Kauf einer Rückrunden-Dauerkarte hat der SCP07 noch streng limitierte Kartenkontingente in diesen Kategorien vorgehalten." Das Vorkaufsrecht gelte für ein Ticket zumindest in derselben Kategorie des Rückrunden-Platzes - die Nachfrage sei auch dafür hoch.

Überhaupt können sich die Paderborner in dieser Saison über einen ordentlichen Zuspruch ihres Anhangs freuen. In die 15 000 Zuschauer fassende Arena strömten in den bisherigen neun Heimspielen insgesamt 101 958 Besucher. Zweimal meldete der SCP07 "ausverkauft": Bei den Top-Spielen gegen den Hamburger SV und Nachbar Arminia Bielefeld blieb auf den Tribünen kein Platz leer. Insgesamt liegen die Paderborner damit im Zuschauer-Ranking der Liga zwar "nur" auf Platz 13. Eine zufriedenstellende Bilanz ist es dennoch für den sportlich aktuell Tabellensechsten, wie ein Vergleich zeigt. In der Spielzeit 2018/19, der letzten Zweitligasaison, in der es noch keine Corona-bedingten Einlassbeschränkungen gab, belief sich der Zuschauerschnitt nach der Hinrunde auf 10 663, derzeit liegt diese Marke bei 11 329 Fans.