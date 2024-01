Paderborn verzichtet auf neuen Torwart - Düsseldorfs "spezielle Herangehensweise"

Der SC Paderborn wartet noch auf den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr. Nun erwarten die Ostwestfalen Fortuna Düsseldorf.

Zum Rückrundenauftakt gab es für den SC Paderborn eine 0:1-Heimniederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth, am vergangenen Spieltag kam das Team von Chefcoach Lukas Kwasniok beim Tabellenletzten VfL Osnabrück nicht über ein torloses Remis hinaus. Allerdings spielten die Ostwestfalen nach der Gelb-Roten Karte von Kai Klefisch (17.) sehr lange in Unterzahl. Der Aufstiegsrelegationsplatz, den Holstein Kiel innehat, ist jedoch schon sieben Punkte entfernt.

"Düsseldorf hat eine spezielle Herangehensweise"

Am Sonntag empfängt der SCP den Tabellenfünften Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und will unbedingt zurück in die Erfolgsspur. Der Trainer warnt einerseits vor den Rheinländern, gibt sich aber auch optimistisch: "Düsseldorf hat eine spezielle Herangehensweise, die Fortuna beherrscht alle Facetten des Spiels. Deshalb wird es eine besondere Partie, zumal wir gegen Düsseldorf oft gut ausgesehen haben", so Kwasniok.

Im Tor ist Pelle Boevink gesetzt, der Jannik Huth schon im vergangenen Jahr als Nummer eins abgelöst hatte. Letzterer leidet nun bekanntlich an einem Bruch eines Querfortsatzes am Rückenwirbel. Einen kurzfristigen Ersatz auf dem Transfermarkt wollen die Paderborner aber kurz vor Ende der Transferphase nicht verpflichten. "Bei Jannik Huth müssen wir abwarten. Die Problematik sollte sich in zwei, drei Wochen erledigt haben. Die Verpflichtung eines weiteren Torwarts steht aktuell nicht an", sagt der SCP-Coach.

Musliu und Grimaldi werden wohl fit

Auch beim weiteren Personal ist Kwasniok optimistisch: "Visar Musliu und Adriano Grimaldi sind leicht angeschlagen. Für das Spiel am Sonntag sehe ich aber aktuell keine Probleme."

Der Coach freut sich über die verbesserte Abwehrarbeit. "Hinten haben wir mit Musliu einen Anker, und jetzt auch mit Pelle Boevink im Tor einen Stabilisator. Das gibt uns eine andere Selbstverständlichkeit in der Defensive." Jetzt muss nur noch in der Offensive mehr kommen.